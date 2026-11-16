ETV Bharat / state

बरेली में व्यापारी की हत्या, पिता भी घायल, बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां

बरेली में व्यापारी की हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

बरेली: जिले के आंवला इलाके में बकाया रकम के विवाद में रविवार रात बाइक सवार तीन हमलावरों ने खेत से घर लौट रहे मवेशी व्यापारी पिता-पुत्र को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमले में बेटे अकरम की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि पिता अशरफ अली गंभीर रूप से घायल है. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है.

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि उधारी के करीब 30 लाख रुपये चुकाने से बचने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया. दरअसल, आंवला के मोहल्ला कच्चा कटरा निवासी अशरफ अली का अलीनगर गांव में खेत है, जहां वह मवेशियों का पालन करके व्यापार करते हैं. इसी काम में उनका बेटा भी का मदद किया करता था.

बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ समय पहले अपना खेत गांव के ही एक व्यक्ति को बेचा था. इसके अलावा बकरीद के मौके पर बदायूं निवासी और फिलहाल आंवला में रह रहे एक व्यक्ति को बकरे भी बेचे थे. दोनों सौदों का करीब 30 लाख रुपये बकाया बताया जा रहा है. इसका भुगतान 18 नवंबर को होना तय था. पुलिस के मुताबिक इसी रकम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था.