बरेली में व्यापारी की हत्या, पिता भी घायल, बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ बरसाईं गोलियां
30 लाख रुपये के लेनदेन का विवाद आया सामने, 2 आरोपी गिरफ्त में
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:04 PM IST
बरेली: जिले के आंवला इलाके में बकाया रकम के विवाद में रविवार रात बाइक सवार तीन हमलावरों ने खेत से घर लौट रहे मवेशी व्यापारी पिता-पुत्र को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमले में बेटे अकरम की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि पिता अशरफ अली गंभीर रूप से घायल है. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है.
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि उधारी के करीब 30 लाख रुपये चुकाने से बचने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया. दरअसल, आंवला के मोहल्ला कच्चा कटरा निवासी अशरफ अली का अलीनगर गांव में खेत है, जहां वह मवेशियों का पालन करके व्यापार करते हैं. इसी काम में उनका बेटा भी का मदद किया करता था.
बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ समय पहले अपना खेत गांव के ही एक व्यक्ति को बेचा था. इसके अलावा बकरीद के मौके पर बदायूं निवासी और फिलहाल आंवला में रह रहे एक व्यक्ति को बकरे भी बेचे थे. दोनों सौदों का करीब 30 लाख रुपये बकाया बताया जा रहा है. इसका भुगतान 18 नवंबर को होना तय था. पुलिस के मुताबिक इसी रकम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था.
पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे मुर्शिद अली ने बताया कि रात करीब आठ से नौ बजे उनके चाचा का फोन आया था. उन्होंने खेत पर फायरिंग होने और गोली लगने की जानकारी दी. इसके बाद परिवार के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. वहां अशरफ अली और अकरम खून से लथपथ हालत में पड़े मिले. परिजन दोनों को अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही अकरम ने दम तोड़ दिया. अशरफ अली का अस्पताल में उपचार चल रहा है. मुर्शिद के मुताबिक, परिवार की किसी से पुरानी रंजिश नहीं थी.
पुलिस के मुताबिक, घायल अशरफ अली ने हमलावरों में शामिल एक की पहचान की है. एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने बताया कि खेत और बकरों की बिक्री के करीब 30 लाख रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद की बात सामने आई है. पुलिस उस व्यक्ति से भी पूछताछ करेगी, जिसने अशरफ अली का खेत खरीदा था. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हैं. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.
यह भी पढ़ें: हाईवे पर खड़ी स्लीपर बस में टैंकर ने मारी जोरदार टक्कर, पाम ऑयल से भरा टैंकर पलटा, 2 यात्री घायल