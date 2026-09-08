ETV Bharat / state

कानपुर में कारोबारी की बेरहमी से हत्या; सड़क पर पेशाब करने से रोकने पर हुआ विवाद, दुकान से लौट रहे थे

कानपुर : काकादेव थाना क्षेत्र में सड़क पर पेशाब करने से रोकना एक व्यक्ति (47) को भारी पड़ गया. आरोप है कि दबंगों ने उनको जमकर पीटा और ईंट से सिर पर कई वार कर दिये. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई. घटना शनिवार रात की है, जब वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. पूरी वारदात घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

मृतक के बेटे रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नवीन नगर निवासी उनके पिता अमित कुमार (47) काकादेव में दुकान चलाते थे. शनिवार की रात दुकान बंद करके वह घर लौट रहे थे. जब वह ओम चौराहे के पास पहुंचे, तो वहां कुछ युवक शराब पी रहे थे और उनमें से एक बीच सड़क पर पेशाब कर रहा था.

उन्होंने बताया कि पिता ने इस हरकत का विरोध कि तो आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी. बीच-बचाव करने आए स्थानीय लोगों को भी दबंगों ने नहीं बख्शा और जान से मारने की धमकी देते हुए ईंट से सिर पर कई गंभीर वार कर दिये, जिससे वह सड़क पर खून से लथपथ होकर गिर पड़े.