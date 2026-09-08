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कानपुर में कारोबारी की बेरहमी से हत्या; सड़क पर पेशाब करने से रोकने पर हुआ विवाद, दुकान से लौट रहे थे

काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र राम ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है.

सीसीटीवी फुटुज, मृतक की फाइल फोटो (इनसेट)
सीसीटीवी फुटुज, मृतक की फाइल फोटो (इनसेट) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 7:14 PM IST

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कानपुर : काकादेव थाना क्षेत्र में सड़क पर पेशाब करने से रोकना एक व्यक्ति (47) को भारी पड़ गया. आरोप है कि दबंगों ने उनको जमकर पीटा और ईंट से सिर पर कई वार कर दिये. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उनकी मौत हो गई. घटना शनिवार रात की है, जब वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे. पूरी वारदात घटनास्थल के आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

मृतक के बेटे रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नवीन नगर निवासी उनके पिता अमित कुमार (47) काकादेव में दुकान चलाते थे. शनिवार की रात दुकान बंद करके वह घर लौट रहे थे. जब वह ओम चौराहे के पास पहुंचे, तो वहां कुछ युवक शराब पी रहे थे और उनमें से एक बीच सड़क पर पेशाब कर रहा था.

उन्होंने बताया कि पिता ने इस हरकत का विरोध कि तो आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी. बीच-बचाव करने आए स्थानीय लोगों को भी दबंगों ने नहीं बख्शा और जान से मारने की धमकी देते हुए ईंट से सिर पर कई गंभीर वार कर दिये, जिससे वह सड़क पर खून से लथपथ होकर गिर पड़े.



घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया. दो दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद सोमवार देर शाम उनकी मौत हो गई.



काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र राम ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई है. घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है तथा जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

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