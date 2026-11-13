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रुद्रपुर जिला हॉस्पिटल में दिनदहाड़े मर्डर, कारोबारी को चाकुओं से गोदा, पुलिस फोर्स तैनात

रुद्रपुर जिला हॉस्पिटल में दिनदहाड़े मर्डर ( ETV BHARAT )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मोबाइल कारोबार की प्रतिस्पर्धा को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिससे चार लोग घायल हो गए थे. इसके बाद मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंचे एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष के 10 से 12 लोगों ने इमरजेंसी गेट पर ही हमला बोल दिया. हमलावरों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें 30 वर्षीय राजकुमार उर्फ नितेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.

हॉस्पिटल में भारी पुलिस बल तैनात: अस्पताल परिसर में हुई इस हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. मामले की सूचना पर एसपी सिटी प्रमोद कुमार समेत तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों पक्षों को अलग करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. फिलहाल अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.