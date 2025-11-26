ETV Bharat / state

बारात में जाने के लिए घर से निकले कारोबारी की 3 दिन बाद मिली लाश, परिजनों ने बतायी हत्या की पूरी कहानी

मुजफ्फरपुर में तीन दिनों से लापता कारोबारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया. हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया.

बिहार में कारोबारी की हत्या
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 26, 2025 at 5:12 PM IST

4 Min Read
मुजफ्फरपुर: जिले के करजा थाना क्षेत्र के मरवन में बुधवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तीन दिन से लापता दूध कारोबारी का शव नदी से बरामद हुआ. शव मिलते ही स्थानीय लोगों और परिजनों ने पताही–मर्वन रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया. लगभग तीन घंटे तक चले इस जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही.

3 दिन से लापता व्यापारी की हत्या: मृतक की पहचान मरवन निवासी महेश सहनी के 25 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है, जो पेशे से दूध का व्यवसाय करते थे. परिजनों के अनुसार, रविवार की सुबह तीन युवक दीपक को बारात में चलने के बहाने घर से बुलाकर ले गए थे. इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा.

मुजफ्फरपुर में तीन दिनों से लापता कारोबारी का शव मिला

परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप: काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला. परिवार का आरोप है कि जब वे करजा थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, तो पुलिस ने यह कहते हुए लौटा दिया कि मामला कुढ़नी थाना क्षेत्र का है. इसी बीच सोमवार सुबह दीपक का शव मर्वन चौड़ इलाके में मिलने की सूचना मिली.

हत्या से हड़कंप

मृतक की बहन का बयान: मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि दीपक का शरीर खून से लथपथ था और उस पर गंभीर चोटों के निशान थे, जिसे देखकर वे आक्रोशित हो उठे. मृतक की बहन ने तीन युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि योजना बनाकर भाई की हत्या की गई है और शुरुआती दौर में पुलिस ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया.

लोगों का हंगामा

"मेरा बाबू रविवार से गायब था. नदी में पहले भी शव को तलाशा गया लेकिन शव नहीं मिला था. अब जाकर नदी से शव मिला है."- श्यामा सुंदर, मृतक की बहन

मुखिया और उसके भाई पर पिता का आरोप: वहीं मृतक के पिता का कहना है कि 23 नवंबर से बेटा गायब था. पुलिस मुखिया सबसे शिकायत किए लेकिन कोई नहीं सुना. सुबोध का भाई गुड्डु आया बुलाने तो मेरा बेटा बोला मेरा मन नहीं कर रहा जाने के लिए. लेकिन गांव में बारात आया हुआ था, दीपक के दोस्त जबरदस्ती उसे घर से ले गए. सब दोस्त जा रहे थे, तब मुखिया के भाई ने दीपक को पकड़ लिया और मार दिया.

पुलिस कर रही जांच

"हमलोग आए तो देखें कि लड़का का शव पड़ा है. रात को हम मुखिया सुबोध को बोले थे कि आपका भाई गुड्डु मेरे बेटे को मारने जा रहा है, बचा लीजिएगा. नहीं तो आपलोग फंस जाइयेगा. अंकित कुमार, अभिषेक ने मारा है. अभिषेक उसको घर से बुलाकर ले गया था. हमें न्याय चाहिए."- महेश राय, मृतक के पिता

पुलिस ने क्या कहा?: घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी गरिमा और करजा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम खत्म करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है. एसएसपी सुशील कुमार ने कहा कि युवक का शव करजा थाना क्षेत्र में मिला है.

"लापता युवक का शव मिला है. युवक दोस्तों के साथ बारात जाने के लिए निकला था. परिजनों ने जिन युवकों पर संदेह जताया है, पुलिस उसी आधार पर जांच कर रही है. इस वारदात में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सीमा विवाद में एफआईआर नहीं करने जैसी कोई बात नहीं है, पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है."- सुशील कुमार, एसएसपी

