हल्द्वानी सड़क हादसे में कारोबारी की मौत, आरोपी रिक्शा चालक फरार, तलाश में जुटी पुलिस

हल्द्वानी: एक व्यापारी की सड़क क्रॉस करने के दौरान ई रिक्शा के टक्कर के बाद मौत हो गई. हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. हादसा शुक्रवार देर शाम का बताया जा रहा है. मृतक की पत्नी एलआइयू में सब इंस्पेक्टर के पद में तैनात है. घटना के बाद से ही पुलिस ई रिक्शा चालक की तलाश में जुटी हुई है.



हल्द्वानी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक कारोबारी की जान चली गई. मामला हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के नवाबी रोड चौराहे के पास का है. यहां सड़क पार कर रहे कारोबारी नरेश चंद्र तिवारी को तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने जोरदार टक्कर मार दी. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नरेश चंद्र तिवारी सड़क क्रॉस कर रहे थे, तभी अचानक ई-रिक्शा ने उन्हें टक्कर मार दी. जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायल कारोबारी को तत्काल उपचार के लिए बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. क्षेत्र में शोक की लहर है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घटना की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया था. हादसे के बाद से ई-रिक्शा चालक फरार चल रहा है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. आरोपी चालक की तलाश की जा रही है. मृतक कारोबारी की पत्नी एलआइयू में सब इंस्पेक्टर के पद में तैनात है.