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बारां में व्यापारी का अपहरण कर मांगी 1 करोड़ की फिरौती, 14 लाख लेकर छोड़ने का आरोप, अब व्यापार महासंघ ने खोला मोर्चा

व्यायारियों ने दिया एसपी को ज्ञापन ( फोटो ईटीवी भारत बारां )

​बारां : शहर में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक व्यापारी का अपहरण कर सनसनी फैला दी. कांच का कारोबार करनेवाले व्यापारी को बंदूक की नोक पर अगवा कर बदमाशों ने एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. दहशत के बीच, व्यापारी ने अपने परिजनों के जरिए 14 लाख रुपये चुकाए, तब जाकर उसकी जान बच सकी. ​पुलिस की कार्रवाई : मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थानाधिकारी व प्रशिक्षु डीएसपी भजनलाल जांगिड़ ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और पुलिस की टीमें अन्य संदिग्धों की तलाश में दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. इसे भी पढ़ें: घर में घुसकर 3 साल के मासूम को अगवा करने का प्रयास, मां ने शोर मचाया तो भागा, पुलिस कर रही जांच ​व्यापारियों में भारी आक्रोश : ​इस घटना ने शहर के व्यापार जगत को हिला कर रख दिया है. व्यापार महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक (SP) को ज्ञापन सौंपा. व्यापारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर शहर में कारोबारी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और व्यापारियों की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है.