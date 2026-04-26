बारां में व्यापारी का अपहरण कर मांगी 1 करोड़ की फिरौती, 14 लाख लेकर छोड़ने का आरोप, अब व्यापार महासंघ ने खोला मोर्चा
बदमाशों ने कांच व्यापारी का अपहरण कर 14 लाख रुपये की फिरौती वसूली. पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.
Published : April 26, 2026 at 9:03 AM IST
बारां : शहर में बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े एक व्यापारी का अपहरण कर सनसनी फैला दी. कांच का कारोबार करनेवाले व्यापारी को बंदूक की नोक पर अगवा कर बदमाशों ने एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. दहशत के बीच, व्यापारी ने अपने परिजनों के जरिए 14 लाख रुपये चुकाए, तब जाकर उसकी जान बच सकी.
पुलिस की कार्रवाई : मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थानाधिकारी व प्रशिक्षु डीएसपी भजनलाल जांगिड़ ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है. एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और पुलिस की टीमें अन्य संदिग्धों की तलाश में दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.
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व्यापारियों में भारी आक्रोश : इस घटना ने शहर के व्यापार जगत को हिला कर रख दिया है. व्यापार महासंघ के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक (SP) को ज्ञापन सौंपा. व्यापारियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर शहर में कारोबारी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और व्यापारियों की सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है.
दुकान से उठाकर ले गए बदमाश : पीड़ित व्यापारी ने बताया कि वह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी कुछ हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे. बदमाश उन्हें जबरन कार में डालकर तेल फैक्ट्री की ओर ले गए. अपहरणकर्ताओं ने न केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि उन्हें बैंक ले जाकर बैंक बैलेंस भी चेक करवाया. बदमाशों ने व्यापारी को धमकाते हुए कहा कि यदि पुलिस को सूचना दी, तो उनके बच्चों को जान से मार दिया जाएगा.
14 लाख की फिरौती और खौफनाक रात : पीड़ित व्यारापी ने बताया कि बदमाशों ने उन पर एक करोड़ रुपये देने का भारी दबाव बनाया. जान बचाने के लिए व्यापारी ने अपने मुनीम के माध्यम से घर से 14 लाख रुपये मंगवाए और बदमाशों को सौंपे. इसके बाद बदमाशों ने उन्हें इस चेतावनी के साथ छोड़ा कि अगर मुंह खोला तो अंजाम बुरा होगा. घटना के बाद से ही व्यापारी का परिवार गहरे सदमे में है.
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