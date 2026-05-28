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बिजनेसमैन को हनीट्रैप में फंसाकर ठग लिए 90 लाख, AI प्रोजेक्ट हड़पने के लिए रची साजिश, महिला गिरफ्तार

जयपुर : राजधानी जयपुर में एक बिजनेसमैन को हनीट्रैप में फंसाकर 90 लाख रुपए ऐंठने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी महिला को आज गुरुवार को गिरफ्तार किया है. अब पुलिस पड़ताल में जुटी है कि इस मामले के पीछे कहीं कोई संगठित गिरोह तो काम नहीं कर रहा है. पीड़ित का आरोप है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल कर उसे फंसाया गया और बड़ी रकम ऐंठी गई. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज के निर्देशन में महेश नगर थाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है. उसके अन्य साथियों को लेकर पुलिस जांच में जुटी है.

एआई से बनाए फोटो और डीपफेक वीडियो : पीड़ित ने महेश नगर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी महिला दिशा बाबला की नजर उसके एआई प्रोजेक्ट पर थी. इस प्रोजेक्ट पर कब्जा करने के लिए उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए आपत्तिजनक तस्वीरें और डीपफेक वीडियो तैयार कर लिए. जिन्हें वायरल करने की धमकी देकर मोटी रकम देने का दबाव बनाया गया. रकम नहीं देने पर इन वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.

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