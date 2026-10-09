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व्यापारी के घर इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घुसे बदमाश, सोने–चांदी के जेवर समेट हुए फरार

सीसीटीवी फुटेज में दिखे बदमाश ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: जिले के नसीराबाद क्षेत्र में दिलवाड़ा रोड पर महेश विहार निवासी ट्रांसपोर्ट और मोटर पार्ट्स के व्यापारी अनिल माहेश्वरी के घर फिल्मी अंदाज में लुटेरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. लुटेरे इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घर में घुसे और जांच के बहाने 12 मिनट में घर को खंगाल डाला. इस दौरान अलमारी में रखे सोने–चांदी के जेवरात और तीन मोबाइल लेकर लुटेरे मौके से फरार हो गए. वारदात के दौरान घर में महिलाएं और व्यापारी का बेटा मौजूद था. पुलिस ने व्यापारी की ओर से मिली शिकायत पर मामले की जांच शुरू की है.

नसीराबाद सदर थाना प्रभारी राधेश्याम चौधरी ने बताया कि व्यापारी अनिल माहेश्वरी की ओर से शिकायत मिली है जिसमें सोना–चांदी के जेवर लूट होना बताया गया है. सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश की जा रही है. घटना की सूचना पर नसीराबाद सदर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. व्यापारी के घर के सदस्य सहमे हुए थे. वारदात के वक्त व्यापारी अनिल माहेश्वरी का पुत्र कार्तिक माहेश्वरी और घर की महिलाएं मौजूद थीं. वारदात करने आने और अंजाम देकर वापस लौटने का बदमाशों का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.