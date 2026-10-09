व्यापारी के घर इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घुसे बदमाश, सोने–चांदी के जेवर समेट हुए फरार
पुलिस के अनुसार सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश की जा रही है.
Published : October 9, 2026 at 6:26 PM IST
अजमेर: जिले के नसीराबाद क्षेत्र में दिलवाड़ा रोड पर महेश विहार निवासी ट्रांसपोर्ट और मोटर पार्ट्स के व्यापारी अनिल माहेश्वरी के घर फिल्मी अंदाज में लुटेरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. लुटेरे इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घर में घुसे और जांच के बहाने 12 मिनट में घर को खंगाल डाला. इस दौरान अलमारी में रखे सोने–चांदी के जेवरात और तीन मोबाइल लेकर लुटेरे मौके से फरार हो गए. वारदात के दौरान घर में महिलाएं और व्यापारी का बेटा मौजूद था. पुलिस ने व्यापारी की ओर से मिली शिकायत पर मामले की जांच शुरू की है.
नसीराबाद सदर थाना प्रभारी राधेश्याम चौधरी ने बताया कि व्यापारी अनिल माहेश्वरी की ओर से शिकायत मिली है जिसमें सोना–चांदी के जेवर लूट होना बताया गया है. सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर तलाश की जा रही है. घटना की सूचना पर नसीराबाद सदर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. व्यापारी के घर के सदस्य सहमे हुए थे. वारदात के वक्त व्यापारी अनिल माहेश्वरी का पुत्र कार्तिक माहेश्वरी और घर की महिलाएं मौजूद थीं. वारदात करने आने और अंजाम देकर वापस लौटने का बदमाशों का वीडियो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.
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थाना प्रभारी ने बताया कि व्यापारी के घर के सीसीटीवी के अनुसार, काले रंग की स्कॉर्पियो घर में घुसी और उसमें से पांच व्यक्ति निकले. पांचों व्यक्तियों ने घर में मौजूद व्यापारी के बेटे कार्तिक माहेश्वरी और घर में मौजूद महिलाओं को बताया कि वे इनकम टैक्स विभाग से हैं और घर की तलाशी लेनी है. इस दौरान सभी को मोबाइल से किसी को भी बातचीत नहीं करने की हिदायत भी दी थी. परिवार के लोग भी लुटेरो के झांसे में आ गए. लेकिन नगदी और जेवरात समेटने के बाद व्यापारी अनिल माहेश्वरी को मामले की सूचना बेटे ने दी, तब उनका उनका माथा ठनका. घर पहुंचने पर व्यापारी के होश उड़ गए.