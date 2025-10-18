ETV Bharat / state

हजारीबाग में बंधक बनाकर व्यवसायी के घर में डकैती, बंदूक की नोक पर 6 लाख और जेवर की लूट

हजारीबागः जिले में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं. जिन्हें अब कानून का भी डर नहीं है. आलम यह है कि अपराधी बंधक बनाकर परिवारजनों की पिटाई भी कर रहे हैं और बंदूक की नोक पर लूटपाट कर फरार हो जा रहे हैं. ताजी घटना हजारीबाग के बरकट्ठा के गोरहर थाना क्षेत्र में सीमेंट व्यवसायी सुनील कुमार पांडेय के साथ हुई है.

अपराधी लाखों रुपये और जेवर लूट कर फरार

बीती रात अपराधियों ने सीमेंट व्यापारी सुनील कुमार पांडेय के घर और दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने पहले सुनील कुमार पांडेय और उनके परिवार वालों को बंधक बना लिया और फिर बंदूक की बट से मार कर घायल कर दिया. घर में रखे लगभग 6 लाख रुपये और जेवर लूट कर फरार हो गए.

सीमेंट व्यवसायी को बनाया बंधक

सीमेंट व्यवसायी सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि रात में छह नकाबपोश अपराधी कार और बाइक से 'सूर्यकुंड ट्रेडर्स' दुकान में पहुंचे और उन्हें बंधक बना लिया. अपराधियों ने उन्हें हथियार के बल पर दुकान के ऊपरी तल में ले जाकर हाथ-पैर बांध दिए और बेटे सुमित पांडेय को भी बंदूक की बट से मारकर घायल कर दिया. इसके बाद अपराधी घर में घुसकर नकदी और गहनों की लूटपाट कर फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, बरकट्ठा अंचल निरीक्षक इमदाद अंसारी और गोरहर थाना प्रभारी नीतीश कुमार मौके पर पहुंचे. घायल परिवार का इलाज सीएचसी बरकट्ठा में कराया गया.