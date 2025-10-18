ETV Bharat / state

हजारीबाग में बंधक बनाकर व्यवसायी के घर में डकैती, बंदूक की नोक पर 6 लाख और जेवर की लूट

हजारीबाग में छह नकाबपोश अपराधियों ने सीमेंट व्यवसायी के घर और दुकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया.

LOOT IN SURYAKUND TRADERS SHOP
हजारीबाग में बंदूक की नोक पर लाखों की लूट (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 18, 2025 at 12:33 PM IST

3 Min Read
हजारीबागः जिले में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं. जिन्हें अब कानून का भी डर नहीं है. आलम यह है कि अपराधी बंधक बनाकर परिवारजनों की पिटाई भी कर रहे हैं और बंदूक की नोक पर लूटपाट कर फरार हो जा रहे हैं. ताजी घटना हजारीबाग के बरकट्ठा के गोरहर थाना क्षेत्र में सीमेंट व्यवसायी सुनील कुमार पांडेय के साथ हुई है.

अपराधी लाखों रुपये और जेवर लूट कर फरार

बीती रात अपराधियों ने सीमेंट व्यापारी सुनील कुमार पांडेय के घर और दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया है. अपराधियों ने पहले सुनील कुमार पांडेय और उनके परिवार वालों को बंधक बना लिया और फिर बंदूक की बट से मार कर घायल कर दिया. घर में रखे लगभग 6 लाख रुपये और जेवर लूट कर फरार हो गए.

जानकारी देते पीड़ित व्यवसायी और पूर्व विधायक (Etv Bharat)

सीमेंट व्यवसायी को बनाया बंधक

सीमेंट व्यवसायी सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि रात में छह नकाबपोश अपराधी कार और बाइक से 'सूर्यकुंड ट्रेडर्स' दुकान में पहुंचे और उन्हें बंधक बना लिया. अपराधियों ने उन्हें हथियार के बल पर दुकान के ऊपरी तल में ले जाकर हाथ-पैर बांध दिए और बेटे सुमित पांडेय को भी बंदूक की बट से मारकर घायल कर दिया. इसके बाद अपराधी घर में घुसकर नकदी और गहनों की लूटपाट कर फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, बरकट्ठा अंचल निरीक्षक इमदाद अंसारी और गोरहर थाना प्रभारी नीतीश कुमार मौके पर पहुंचे. घायल परिवार का इलाज सीएचसी बरकट्ठा में कराया गया.

अपराधी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगेः एसडीपीओ अजीत कुमार विमल

इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. मामले को लेकर बरही एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने बताया कि यह काफी संवेदनशील मामला है. पुलिस जांच में जुट गई है. आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अपराधियों की पहचान की जा रही है. जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता हैः पूर्व विधायक जानकी यादव

पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और पूर्व विधायक जानकी यादव ने घटना पर दुख जाहिर किया है और कहा कि अपराधी को पकड़ना पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. जल्द से जल्द पीड़ित को न्याय मिले इसे लेकर पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करे. आगे अपराध न हो इसे लेकर पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता है.

