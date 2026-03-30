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रुद्रपुर हनीट्रैप मामला, व्यापारी को फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर वसूली का आरोप, केस दर्ज

रुद्रपुर: ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हनीट्रैप और जबरन वसूली का एक मामला सामने आया है. पीड़ित व्यवसायी ने कोतवाली ट्रांजिट कैंप में दी तहरीर में आरोप लगाया है कि उन्हें एक युवती ने अपने जाल में फंसाकर न केवल बंधक बनाया, बल्कि उनके साथ मारपीट कर उनसे लाखों रुपये की मांग की गई. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पीड़ित के अनुसार, लड़की उनसे कई दिनों से फोन पर बातचीत कर रही थी. 27 मार्च को उसने उन्हें रामपुर से आने की बात कहकर फुलसुंगा श्मशान घाट के पास मिलने के लिए बुलाया. जब वो वहां पहुंचे, तो युवती उन्हें अपने घर ले गई, जहां पहले से ही अन्य लोग मौजूद थे. आरोप है कि घर के अंदर पहुंचते ही एक और लड़की और चार युवक अचानक सामने आ गए. इन लोगों ने जबरदस्ती पीड़ित के कपड़े उतरवाए, उनकी वीडियो बनाई और उनके साथ मारपीट की. साथ ही उन्हें गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई. आरोपियों ने पीड़ित के हाथ-पैर बांध दिए और पांच लाख रुपये की मांग की.

कहा कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो उन्हें झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसा दिया जाएगा. पीड़ित ने बताया कि डर के चलते उन्होंने अपने एक दोस्त से 14 हजार रुपये आरोपियों द्वारा बताए गए गूगल पे अकाउंट में डलवाए. इसके बाद रात को एक युवती को मौके पर बुलाया गया, जिसने कथित रूप से उनकी ‘जमानत’ ली और उन्हें वहां से बाहर निकाला. जाते समय युवती ने भी उन्हें धमकाते हुए अगले दिन 1 लाख 20 हजार रुपये देने को कहा, वरना झूठे केस में फंसाने की चेतावनी दी. पीड़ित ने यह भी बताया कि 28 मार्च को उन्होंने अपने दोस्त की मौजूदगी में युवती को 30 हजार रुपये नकद दिए, लेकिन इसके बाद भी लगातार फोन कर पैसे की मांग और धमकियां दी जा रही हैं.