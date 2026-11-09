फेसबुक पर दोस्ती, हनीट्रैप का जाल और क्रिप्टो ट्रेडिंग का झांसा; कानपुर के कारोबारी से 43.73 लाख की ठगी
गी का अहसास होने पर कारोबारी ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 4:29 PM IST
कानपुर : साइबर ठगों ने ठगी का एक बेहद शातिर और नया तरीका अपनाते हुए कानपुर के एक हर्बल टी कारोबारी को अपने जाल में फंसा लिया. फेसबुक पर दोस्ती की शुरुआत कर पहले हनीट्रैप में फंसाया और फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर 43.73 लाख रुपये ठग लिए. जब पीड़ित ने अपने मुनाफे के पैसे निकालने चाहे, तो इनकम टैक्स के नाम पर 27.79 लाख रुपये और ऐंठे जाने लगे. ठगी का अहसास होने पर कारोबारी ने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.
महाराजपुर थाना क्षेत्र के शेखपुर निवासी शिवराज निषाद हर्बल टी का कारोबार करते हैं. उनके साथ हुई इस ठगी की शुरुआत इसी साल 14 जुलाई को हुई थी, जब फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती संध्या अरोड़ा नाम की एक युवती से हुई. बातचीत आगे बढ़ने पर युवती ने उनके कारोबार के बारे में जानकारी ली और उनका व्हाट्सएप नंबर लेकर चैटिंग शुरू कर दी.
आरोप है कि इसके कुछ ही दिनों बाद 27 जुलाई को उस युवती ने शिवराज को एक क्रिप्टो ट्रेडिंग ग्रुप में जोड़ दिया. उस ग्रुप में तीन मलेशियाई और तीन भारतीय मोबाइल नंबर भी जुड़े हुए थे, जिससे मामला पूरी तरह पेशेवर और भरोसेमंद लगे. शुरुआती भरोसे को जीतने के लिए ठगों ने कारोबारी से पहले 10 हजार रुपये का निवेश कराया, जिसके बदले उन्हें 2668 रुपये का मुनाफा दिखाया गया.
इस शुरुआती मुनाफे के झांसे में आकर कारोबारी ने धीरे-धीरे और बड़ी रकम निवेश करनी शुरू कर दी और कुल 30 हजार रुपये और लगा दिए. इसके बाद आरोपियों ने लाभ पर 30 प्रतिशत कमीशन देने का एक एग्रीमेंट भी तैयार किया. जालसाजों ने पहले तीन दिन और फिर सात दिन की ट्रेडिंग का अनुबंध बनाते हुए यह शर्त रख दी कि सात दिन की ट्रेडिंग पूरी करने और रोज के लाभ पर 30 प्रतिशत कमीशन देने के बाद ही मूलधन और मुनाफा निकाला जा सकेगा. इस लालच में आकर शिवराज ने झांसों में फंसकर 33 अलग-अलग बैंक खातों में कुल 43.73 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए.
जब कारोबारी ने अपनी शर्तें पूरी करने के बाद निवेश की गई पूरी रकम और मुनाफा वापस निकालने का प्रयास किया, तो ठगों का असली चेहरा सामने आया. आरोपियों ने पैसे ट्रांसफर करने के एवज में इनकम टैक्स और अन्य शुल्कों के नाम पर 27.79 लाख रुपये और जमा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. जब लगातार पैसों की मांग की जाने लगी, तब जाकर शिवराज को समझ आया कि वे एक बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं.
ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित ने तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर इसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक्शन लिया है. साइबर थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित कारोबारी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. जिन 33 अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, उनकी डिटेल खंगाली जा रही है और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की सुरागकशी की जा रही है.
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