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SPECIAL: ग्राहकों के लिए गुलजार हुआ बाजार! कारोबारियों को अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: धनतेरस को लेकर राजधानी रांची समेत झारखंड के दूसरे बाजारों में रौनक है. 6 नवंबर को धनतेरस है इसे लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर सर्राफा बाजार तक मार्किट सज चुकी है. इस मौके पर लोग आभूषण, गाड़ी, घर के बर्तन, झाड़ू आदि सामानों की खरीददारी करते हैं. इस बार सोना-चांदी के दाम में गिरावट की वजह से सर्राफा बाजार में चमक देखी जा रही है.

गोल्ड सिल्वर की कीमत में कमी