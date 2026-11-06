SPECIAL: ग्राहकों के लिए गुलजार हुआ बाजार! कारोबारियों को अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद
सोना-चांदी के दाम में आई गिरावट की वजह से कारोबारियों को दिवाली-धनतेरस पर अच्छा बिजनेस होने की उम्मीद है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : November 6, 2026 at 5:32 AM IST
रांची: धनतेरस को लेकर राजधानी रांची समेत झारखंड के दूसरे बाजारों में रौनक है. 6 नवंबर को धनतेरस है इसे लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर सर्राफा बाजार तक मार्किट सज चुकी है. इस मौके पर लोग आभूषण, गाड़ी, घर के बर्तन, झाड़ू आदि सामानों की खरीददारी करते हैं. इस बार सोना-चांदी के दाम में गिरावट की वजह से सर्राफा बाजार में चमक देखी जा रही है.
गोल्ड सिल्वर की कीमत में कमी
ग्राहकों के मूड को देखते हुए एक से बढ़कर एक सामान बाजार में उतार चुके हैं. इन सब के बीच कुछ ऐसे भी सामान है, जो पारंपरिक रूप से धनतेरस के मौके पर खरीदे जाते हैं, उसे भी व्यवसायी बाजार में लेकर आए हैं. धनतेरस में अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद रख रहे सोना एवं चांदी विक्रेता संघ के उपाध्यक्ष संतोष सोनी कहते हैं कि इस बार सोना चांदी के दाम में कमी है. इस वजह से लोगों को अच्छा मौका है कि इसमें निवेश करें और धनतेरस के मौके पर पारंपरिक खरीदारी के साथ-साथ वर्तमान सराफा बाजार को ध्यान में रखते हुए निवेश किया जा सकता है.
50 करोड़ तक कारोबार होने की संभावना
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सोना चांदी के दाम में एक बार फिर उछाल आने की संभावना है. उन्होंने उम्मीद जताते हुए बताया कि अकेले रांची में ही सर्राफा बाजार में व्यावसायिक 50 करोड़ से अधिक के होने की संभावना है.
ऑटोमोबाइल बाजार में बुकिंग का दौर शुरू
धनतेरस के मौके पर सोना चांदी के बाद ग्राहक ऑटोमोबाइल की ओर रुख करते हैं. इस बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड सबसे ज्यादा है. राजधानी रांची में शोरूम में इलेक्ट्रिक वाहनों की भरमार है. हालांकि ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन में उसे होने वाले बैटरी को लेकर कंफ्यूज हैं. इसके बावजूद जिन्हें खरीदना है, वह जरूर धनतेरस से पहले बुकिंग करने शोरूम में पहुंचते हैं.
फेस्टिव सीजन में टू व्हीलर की डिमांड
रांची के किशोरगंज स्थित टू व्हीलर शोरूम की मैनेजर आशा सिन्हा बताती हैं कि उनके यहां 65 हजार से लेकर 1 लाख 77 हजार तक की टू व्हीलर है, जिसमें ज्यादातर लोग बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को खरीदना पसंद करते हैं. जिसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है. आशा सिन्हा बताती है कि इस तरह के टू व्हीलर का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट के लिए गार्जियन ज्यादा पसंद करते हैं.
टीवी, फ्रिज से लेकर दूसरे सामानों पर ऑफर की बारिश
धनतेरस के पावन मौके पर टीवी, फ्रिज से लेकर दूसरी विलासिता वस्तुओं की भरमार है. यहां एक से बढ़कर एक समान बाजार में उतारे गए हैं. ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों ने ऑफर की बारिश की है, जिससे व्यवसाय अधिक से अधिक हो सके.
इधर, आईटी मैनेजर सुरेश कुमार बताते हैं कि हर सामान के साथ ग्राहक को निश्चित उपहार दिया जा रहा है. ग्राहकों के मूड को देखते हुए उन्होंने उम्मीद जताई है कि पिछले साल की तुलना में इस बार कारोबार और भी बेहतर होगा.
उनके मुताबिक, टेलीवजन में बदलते समय के साथ नए फीचर और टेक्नोलॉजी के साथ बाजार में लाया गया है. इसी तरह फ्रीज, एसी एवं दूसरे सामान नये रूप में आपको दिखेंगे. बहरहाल, बदलते समय के साथ दीपावली से ठीक पहले मनाया जाने वाला धनतेरस का भी ट्रेंड बदल गया है. झाड़ू-बर्तन खरीदने का प्रचलन भले ही आज जीवित है लेकिन बाजारवादी सोच ने इस त्यौहार को खास बना दिया है.
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