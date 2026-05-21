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रांची के बड़े कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, खुद के रेस्त्रां में हुए थे बेहोश

रांची के बड़े कारोबारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी है.

Businessman died under suspicious circumstances in Ranchi
घटनास्थल पर जमा लोग (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 21, 2026 at 7:28 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची के बड़े कारोबारी लव भाटिया उर्फ अभिमन्यु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. लव भाटिया बेसुध अवस्था में अपने ही रेस्त्रां में पाए गए थे. जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था.

रेस्त्रां में ही मिले बेसुध

रांची के दिग्गज कारोबारी परिवार, भाटिया परिवार के लव भाटिया उर्फ अभिमन्यू की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई है. गुरुवार की शाम लालपुर थाना क्षेत्र स्थित कावेरी रेस्त्रां में लव भाटिया बेसुध व्यवस्था में पाए गए. जिसके बाद उन्हें जल्दबाजी में लालपुर इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने लव भाटिया को मृत घोषित कर दिया.

Businessman died under suspicious circumstances in Ranchi
घर के बाहर मौजूद पुलिस (ETV Bharat)

पोस्टर्माटम के लिए भेजा गया शव

इस मामले की जानकारी मिलने के बाद लालपुर पुलिस जांच के लिए अस्पताल पहुंची. बताया जा रहा है कि जहर की वजह से लव भाटिया की मौत हुई है हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. क्योंकि लव भाटिया की मौत संदेहास्पद स्थिति में हुई है, इसलिए पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लव भाटिया की मौत की असली वजह सामने आ पाएगी. रांची सिटी डीएसपी रमन ने बताया कि लव भाटिया के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया है. इस मामले की जांच की जा रही है.

होटल और रेस्त्रां का है कारोबार

भाटिया परिवार झारखंड का जाना माना कारोबारी परिवार है. भाटिया परिवार का राजधानी रांची में कावेरी रेस्त्रां की चेन है. वहीं रांची में ही कई होटलों का संचालन भी यह परिवार करता है.

17 साल पहले हुआ था लव भाटिया का अपहरण

संदेहास्पद परिस्थितियों में लव भाटिया की मौत हो चुकी है. फिलहाल मामला पुलिस के पास है और पुलिस पूरे मामले जांच कर रही है. बता दें कि 17 साल पहले कुख्यात किडनैपिंग गिरोह चंदन सोनार के द्वारा लव भाटिया का अपहरण कर लिया गया था. उस दौरान रांची पुलिस ने एनकाउंटर में कई अपराधियों को मार गिराया था और लव भाटिया को सुरक्षित अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवाया था.

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