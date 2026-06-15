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सावन से पहले घोरमारा के पेड़ा कारोबारियों की बढ़ी चिंता, रेट बढ़ाने और विशेष सुविधा की मांग

देवघर में घोरमारा पेड़ा अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए लोकप्रिय है. कोरोबारियों ने सरकार से इसके दाम बढ़ाने की मांग की.

GHORMARA PEDA OF DEOGHAR
घोरमारा का जायकेदार पेड़ा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 11:30 AM IST

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देवघर: झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम का पेड़ा और चूड़ा देशभर में प्रसिद्ध है. बाबा मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद श्रद्धालु प्रसाद के रूप में यहां का पेड़ा और चूड़ा खरीदना नहीं भूलते. विशेष रूप से देवघर-बासुकीनाथ मार्ग पर स्थित घोरमारा का पेड़ा अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए काफी लोकप्रिय माना जाता है.

पेड़ा बिक्री पर पड़ा है असर

घोरमारा के पेड़ा कारोबारियों का दावा है कि यहां हर वर्ष करोड़ों रुपये का कारोबार होता है. मगर पिछले दो वर्षों से दुमका-देवघर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है. सड़क निर्माण के चलते श्रद्धालुओं की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए जाने और वैकल्पिक मार्ग से आवागमन की व्यवस्था किए जाने का सीधा असर पेड़ा बिक्री पर पड़ा है.

जानकारी देते पेड़ा कारोबारी (Etv Bharat)

पिछले वर्ष जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माणाधीन सड़क पर आवागमन बंद कर दिया था और रिखिया आश्रम मार्ग से आवाजाही की व्यवस्था की गई थी. इसके कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु घोरमारा से होकर नहीं गुजर सके, जिससे स्थानीय पेड़ा व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.

कारोबार प्रभावित होने की शंका

अब सावन महोत्सव नजदीक आते ही कारोबारियों की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है. उनका कहना है कि बासुकीनाथ-देवघर सड़क का निर्माण कार्य अभी भी जारी है. ऐसे में उन्हें आशंका है कि कहीं इस वर्ष भी पिछले साल जैसी व्यवस्था लागू न कर दी जाए, यदि ऐसा होता है तो इससे कारोबार प्रभावित हो सकता है. हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आदेश नहीं निकाला गया है और इसको लेकर कोई दिशा निर्देश भी नहीं दिया गया है.

सिलेंडर ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है

व्यापारियों ने जिला प्रशासन से पेड़े के सरकारी दर में बढ़ोतरी की मांग भी की है. उनका कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष गैस की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है. कई दुकानदारों को बाजार में गैस की कमी के कारण ब्लैक में सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं. जो गैस सिलेंडर पहले करीब एक हजार रुपये में उपलब्ध हो जाता था, वह अब दो हजार से ढाई हजार रुपये तक में खरीदना पड़ रहा है.

प्रशासन से दाम बढ़ाने की मांग की है

घोरमारा पेड़ा संघ के अध्यक्ष अश्वनी मंडल ने बताया कि वर्तमान में पेड़े का सरकारी दर 360 रुपये से 400 रुपये प्रति किलो के बीच निर्धारित है. यदि इस वर्ष भी यही दर बरकरार रखा जाता है तो कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. उन्होंने प्रशासन से कम से कम 50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी करने की मांग की है.

पेड़ा व्यापारी संघ का कहना है कि जब तक गैस की किल्लत और सड़क निर्माण कार्य जारी है, तब तक सावन के दौरान प्रशासन को पेड़ा कारोबारियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि उन्हें राहत मिल सके.

सावन के दौरान होती है अच्छी कमाई

गौरतलब है कि घोरमारा में लगभग 200 से 250 परिवार सीधे तौर पर पेड़ा कारोबार से जुड़े हुए हैं. सावन के दौरान होने वाली कमाई ही इन परिवारों के लिए पूरे वर्ष की आजीविका का प्रमुख आधार होती है. ऐसे में कारोबारियों की नजर अब जिला प्रशासन के निर्णय पर टिकी हुई है.

अब देखना होगा कि सावन से पहले प्रशासन पेड़ा कारोबारियों की मांगों पर क्या निर्णय लेता है और इस वर्ष पेड़े में कोई बढ़ोतरी होती है या नहीं.

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