बिहार में व्यवसायी का मिला शव, परिवार वाले बोले- हत्या कर शव के ऊपर ईंट डाल दिया

बेतिया : बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी क्रम में बेतिया में शव की बरामदगी हुई है. मझौलिया थाना क्षेत्र दवा व्यवसायी का शव मिला है. मृतक की शिनाख्त शत्रुघ्न प्रसाद साह (60 वर्ष) के रूप में हुई है. सरिसवा पेट्रोल पम्प के निकट बगही पुल के नीचे नदी में लाश की बरामदगी हुई.

बेतिया में व्यवसायी का मिला शव : व्यवसायी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. लाश मिलने की सूचना पर मझौलिया थानाध्यक्ष अवनीश कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेजा दिया. घटना के बाद से पीड़ित परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मौके पर पहुंचे लोग (ETV Bharat)

'किसी ने गहरी साजिश की है' : मृत दवा व्यवसायी के पुत्र विनय कुमार ने बताया कि, उसके पिता की हत्या कर शव को बगही पुल के नीचे औंधे मुंह लेटा दिया गया था और पीठ पर ईंट रखकर दाब दिया गया था. किसी ने गहरी साजिश कर घटना को अंजाम दिया है. हम लोगों की किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसने इस घटना को अंजाम दिया समझ से परे है.

''प्रतिदिन की भांति सुबह घर से टहलने के लिए रतनमाला के तरफ निकले थे. काफी देर तक परिजनों ने खोजबीन की लेकिन कुछ पता नही चल पाया. फिर उनका शव बगही पुल के नीचे मिला है.''- विनय कुमार, मृतक का पुत्र

एक्शन में पुलिस : इधर, घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी विवेक दीप घटनास्थल पर पहुंचे. पूरे मामले का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया है. घटनास्थल से मिले संकेतों को खंगाला जा रहा है. विवेक दीप ने कहा कि हत्या के कारणों का जल्द पता लगा लिया जाएगा. दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा.