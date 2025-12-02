ETV Bharat / state

बिहार में व्यवसायी का मिला शव, परिवार वाले बोले- हत्या कर शव के ऊपर ईंट डाल दिया

बिहार में दवा व्यवसायी का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है. पढ़ें खबर

Businessman Murder In Bihar
घटनास्थल पर लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 2, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
बेतिया : बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं. इसी क्रम में बेतिया में शव की बरामदगी हुई है. मझौलिया थाना क्षेत्र दवा व्यवसायी का शव मिला है. मृतक की शिनाख्त शत्रुघ्न प्रसाद साह (60 वर्ष) के रूप में हुई है. सरिसवा पेट्रोल पम्प के निकट बगही पुल के नीचे नदी में लाश की बरामदगी हुई.

बेतिया में व्यवसायी का मिला शव : व्यवसायी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. लाश मिलने की सूचना पर मझौलिया थानाध्यक्ष अवनीश कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेजा दिया. घटना के बाद से पीड़ित परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Businessman Murder In Bihar
मौके पर पहुंचे लोग (ETV Bharat)

'किसी ने गहरी साजिश की है' : मृत दवा व्यवसायी के पुत्र विनय कुमार ने बताया कि, उसके पिता की हत्या कर शव को बगही पुल के नीचे औंधे मुंह लेटा दिया गया था और पीठ पर ईंट रखकर दाब दिया गया था. किसी ने गहरी साजिश कर घटना को अंजाम दिया है. हम लोगों की किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसने इस घटना को अंजाम दिया समझ से परे है.

''प्रतिदिन की भांति सुबह घर से टहलने के लिए रतनमाला के तरफ निकले थे. काफी देर तक परिजनों ने खोजबीन की लेकिन कुछ पता नही चल पाया. फिर उनका शव बगही पुल के नीचे मिला है.''- विनय कुमार, मृतक का पुत्र

एक्शन में पुलिस : इधर, घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी विवेक दीप घटनास्थल पर पहुंचे. पूरे मामले का बारीकी से निरीक्षण किया. पुलिस ने प्रारंभिक जांच में हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया है. घटनास्थल से मिले संकेतों को खंगाला जा रहा है. विवेक दीप ने कहा कि हत्या के कारणों का जल्द पता लगा लिया जाएगा. दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Businessman Murder In Bihar
सदर एसडीपीओ विवेक दीप (ETV Bharat)

''मझौलिया थानांतर्गत एक व्यक्ति की लाश मिली है. मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है. शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है. एफएसएल की टीम को बुलाया गया था. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है.''- विवेक दीप, सदर एसडीपीओ

शत्रुघ्न प्रसाद साह सरिसवा बाजार के एक मशहूर दवा व्यवसायी थे. इनकी हत्या किन परिस्थितियों में हुई है, यह गहन जांच का विषय है. मृत व्यक्ति को छह लड़कियां तथा दो बेटे हैं. शव को देखने घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ी है. परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि शत्रुघ्न प्रसाद साह की हत्या कर शव को पुल के नीचे फेंका गया है. पुलिस ने परिजन के आरोपों को संज्ञान में लेते हुए विभिन्न बिंदुओं पर जांच तेज कर दी है.

