ETV Bharat / state

गोरखपुर: फार्महाउस में कारोबारी ने खुद को गोली मारकर जान दी

गोरखपुर: गोरखपुर में एक व्यवसायी की खुदकुशी का मामला सामने आया है, जहां टेंट व्यवसायी अंबरीश श्रीवास्तव ने अपने फार्महाउस में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार टेंट व्यवसायी और चित्रगुप्त मंदिर के मंत्री अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार की सुबह कुसम्ही बाजार स्थित अपने फार्महाउस में खुद को गोली मार ली. अंबरीष श्रीवास्तव को घायल अवस्था में एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं, अंबरीश श्रीवास्तव ने यह कदम क्यों उठाया, पुलिस इसकी जांच कर रही है.

घटना को दौरान फार्महाउस में मौजूद लोगों का कहना है कि सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से वह अपने कमरे में गए और उसके बाद कमरे से गोली चलने की आवाज आई, जब लोगों ने जाकर देखा तो वह लहूलुहान हालत में पड़े थे, आनन फानन में उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल अब पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि व्यवसायी ने ऐसा कदम क्यों उठाया.