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जयपुर के होटल में मिला कारोबारी का शव, दो दिन से दोस्तों के साथ ठहरा था होटल में

जयपुर: राजधानी के नारायण विहार थाना इलाके में एक होटल में शेयर मार्केट कारोबारी का शव मिला है. वह दो दिन से पांच-छह दोस्तों के साथ होटल में रुका हुआ था. जब उसका शव मिला, उससे पहले साथ रुके दोस्त होटल छोड़कर चले गए. होटल स्टाफ ने उसे बेसुध पड़ा देखकर पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और परिजनों को जानकारी दी. एफएसएल टीम ने मौके से सबूत भी जुटाए हैं. प्रारंभिक तौर पर मामला हत्या का लग रहा है. पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट में स्थिति साफ हो पाएगी.

शेयर मार्केट का काम करता था गुरुप्रसाद: नारायण विहार थाने के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने बताया कि मंगलवार देर रात होटल के एक कमरे में ठहरे गुरु प्रसाद चौधरी का शव मिला. वह जयपुर के गांधी पथ स्थित नित्यानंद नगर का रहने वाला है. वह शेयर मार्केट का काम करता है. पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी है. प्रारंभिक तौर पर हत्या का मामला लग रहा है. जांच जारी है. पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद मामला पूरी तरह से साफ हो पाएगा.

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सोमवार को दोस्तों के साथ जाने की कहकर निकला: मृतक के परिजनों का कहना है कि वह सोमवार रात को अपने दोस्तों के साथ जाने की कहकर घर से निकला था. इसके बाद वह घर नहीं लौटा. बाद में उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आया. उनका कहना है कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि वह दोस्तों के साथ दो-तीन दिन बाहर रहा. इसलिए परिजनों ने ध्यान नहीं दिया.