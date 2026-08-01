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भिलाई स्टील प्लांट लोहा चोरी कांड, कारोबारी भास्कर मुदलियार गिरफ्तार, दुर्ग पुलिस का एक्शन

दुर्ग पुलिस ने भिलाई स्टील प्लांट के अंदर लोहा चोरी कांड पर कार्रवाई की है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट

Action taken in BSP iron theft case
बीएसपी लोहा चोरी केस में एक्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 10:44 PM IST

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दुर्ग: भिलाई स्टील प्लांट में करोड़ों रुपये के बहुचर्चित लोहा चोरी कांड पर बड़ी खबर सामने आ रही है. दुर्ग भिलाई पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए रसूखदार कारोबारी भास्कर मुदलियार को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है. सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि यह सिर्फ लोहा चोरी नहीं, बल्कि प्लांट के भीतर और बाहर फैले संगठित नेटवर्क का मामला है, जिसकी परतें लगातार खुल रही हैं.

भिलाई सीएसपी ने एक्शन की दी जानकारी

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि जांच के दौरान सामने आए सबूतों के आधार पर पुलिस हरकत में आई. उसके बाद वैशाली नगर निवासी भास्कर मुदलियार की भूमिका उजागर हुई. उसकी गाड़ियां लंबे समय से भिलाई स्टील प्लांट के अंदर संचालित हो रही थीं और चोरी में इस्तेमाल किए गए वाहनों से उसकी संलिप्तता मिली. पूछताछ के बाद शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस जांच में पहले ही सामने आ चुका है कि बीएसपी के तत्कालीन जनरल मैनेजर हिमांशु भूषण मलिक और असिस्टेंट जनरल मैनेजर मनोज कुमार देवांगन गिरोह के संपर्क में थे. ये प्लांट के भीतर से मदद कर रहे थे. गिरोह फ्लू डस्ट में आयरन स्क्रैप मिलाकर उसे प्लांट से बाहर भेजता था, जिसे बाद में एके ट्रेडर्स में जमा किया जाता था.

दुर्ग भिलाई पुलिस की जांच (ETV BHARAT)

यह घटना 6 मई 2026 की है. भिलाई-3 पुलिस ने अकलोरडीह स्थित एके ट्रेडर्स और हथखोज में छापेमारी कर करीब 250 टन लौह स्क्रैप जब्त किया था. इसके साथ कई ट्रक, हाईवा, जेसीबी, हाईड्रा समेत करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपये का सामान जब्त किया था. उसके बाद से इस केस में जांच जारी है. आने वाले दिनों में इस संगठित गिरोह से जुड़े कई और बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं- सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी

पुलिस का कहना है कि भास्कर मुदलियार की गाड़ियां लंबे समय से भिलाई स्टील प्लांट के भीतर संचालित होती थीं. जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि चोरी के इस नेटवर्क में उसकी भूमिका क्या थी और वह किन-किन लोगों के संपर्क में था. इस मामले में अब तक कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इससे पहले बीएसपी के अधिकारियों, ठेकेदारों, कर्मचारियों और अन्य लोगों पर भी कार्रवाई हो चुकी है. पुलिस का दावा है कि पूरे सिंडिकेट की परत दर परत जांच की जा रही है और हर उस व्यक्ति की भूमिका खंगाली जा रही है, जिसका इस नेटवर्क से किसी भी तरह का संबंध रहा है.

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