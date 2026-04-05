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जोधपुर: कार में आग लगने से व्यवसाई की जलकर मौत, पुलिस जांच में जुटी

आग से खाक़ हुई कार ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर के बोरानाडा थाना क्षेत्र में रविवार को पेट्रोल पंप के सामने खाली जगह में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई. इस हादसे में कार में मौजूद बाड़मेर निवासी व्यवसाई भरत लूनिया की जलकर मौत हो गई. मृतक की पहचान कार के नंबर के आधार पर की गई. वह जोधपुर के बासनी इलाके में रह रहा था. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार का एक दरवाजा खुला हुआ था और भरत लूनिया ड्राइवर सीट को पीछे करके लेटे हुए थे. उसी स्थिति में उनका जला हुआ शव बरामद हुआ. पुलिस को सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. इसे भी पढ़ें- जब बीच सड़क पर BMW कार धू-धूकर जल उठी, बाल-बाल बची फैमिली