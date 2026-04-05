जोधपुर: कार में आग लगने से व्यवसाई की जलकर मौत, पुलिस जांच में जुटी
जोधपुर के बोरानाडा में पेट्रोल पंप के सामने खड़ी कार में आग लगने से बाड़मेर के व्यवसाई भरत लूनिया की जलकर मौत हो गई.
Published : April 5, 2026 at 5:28 PM IST
जोधपुर: शहर के बोरानाडा थाना क्षेत्र में रविवार को पेट्रोल पंप के सामने खाली जगह में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई. इस हादसे में कार में मौजूद बाड़मेर निवासी व्यवसाई भरत लूनिया की जलकर मौत हो गई. मृतक की पहचान कार के नंबर के आधार पर की गई. वह जोधपुर के बासनी इलाके में रह रहा था.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार का एक दरवाजा खुला हुआ था और भरत लूनिया ड्राइवर सीट को पीछे करके लेटे हुए थे. उसी स्थिति में उनका जला हुआ शव बरामद हुआ. पुलिस को सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.
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DNA से होगी पुष्टि: एसीपी आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि शव की पहचान डीएनए टेस्ट से भी पुष्टि की जाएगी. फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों को सूचित किया गया था, जिनके पहुंचने पर प्रारंभिक पहचान हुई. परिजनों ने पुलिस को बताया कि भरत लूनिया सुबह करीब 9 बजे बासनी स्थित अपने घर से निकले थे. उसके बाद उसका फोन कुछ देर में बंद हो गया.
जांच में जुटी पुलिस: पुलिस मामले की गहन पड़ताल कर रही है. अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग संयोगवश लगी या किसी ने लगाई. पुलिस साक्ष्य जुटा रही है और परिजनों से पूछताछ कर रही है कि हाल के दिनों में भरत का व्यवहार, व्यापार और आसपास के लोगों से संबंध कैसा था.
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