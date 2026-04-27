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वाराणसी में व्यवसायी की पीट-पीटकर हत्या, 8 के खिलाफ मुकदमा, दो गिरफ्तार

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. परिजनों ने सड़क पर शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

BUSINESSMAN BEATEN TO DEATH
वाराणसी में व्यवसायी की पीट-पीटकर हत्या. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 5:05 PM IST

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वाराणसी: जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के घमहापुर (कुंवार) गांव में रविवार की देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 38 वर्षीय व्यवसायी मनीष सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई.

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. परिजनों ने सड़क पर शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

वाराणसी में व्यवसायी की पीट-पीटकर हत्या. (ETV Bharat)

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर डीसीपी नीतू कादयान एवं भारी पुलिस पर फोर्स मौके पर पहुंच गई.

मृतक मनीष सिंह अपनी फैक्ट्री से घर लौट रहे थे, तभी राजभर बस्ती के पास गांव के ही कुछ मनबढ़ लोगों ने उन्हें कार से बाहर खींच लिया और बेरहमी से हमला कर दिया. गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

गोमती जोन की डीसीपी नीतू कादयान ने बताया कि रविवार रात मनीष सिंह की कार से बिंदु प्रजापति नाम की एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वह घायल हो गईं. उन्हें तुरंत बसनी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इसी घटना को लेकर विवाद बढ़ा और बाद में यह खूनी झड़प में बदल गया. मृतक के परिजनों ने 8 नामजद और 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है.

पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच में जुट गई. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

मनीष सिंह अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे. उनके पिता का पहले ही निधन हो चुका है. परिवार में उनकी पत्नी, दो बेटियां और 6 साल का एक बेटा है. वह अपने घर से करीब 500 मीटर दूर दोना-पत्तल बनाने का कारखाना चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे.

घटना के बाद गांव में भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई है. वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचने पर आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने कुंवार बाजार घमहापुर में सड़क जाम कर दी.

लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, फांसी और एनकाउंटर की मांग की. करीब दो घंटे तक चले जाम के बाद भी इलाके में तनाव बना हुआ है. इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

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