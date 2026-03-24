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फिर मांगी गई प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी, हत्या की भी दी गई धमकी

रांचीः कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के गुर्गों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. इन सब के बीच एक बार फिर रांची के कांके इलाके में एक कारोबारी से प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने धमकी भी दी गई है.

क्या है पूरा मामला

रांची के कांके थाना क्षेत्र में रहने वाले मनोज कुमार के बेटे से प्रिंस खान के नाम पर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है. इस मामले को लेकर मनोज कुमार ने रांची के कांके थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है. अपराधी प्रिंस खान से मिली धमकी के बाद मनोज कुमार का पूरा परिवार दहशत में है.

क्या है आवेदन में

कांके थाना में दिए आवेदन में मनोज कुमार ने लिखा है कि 22 मार्च को उनके बेटे हर्षित भदानी के मोबाइल नंबर पर एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से एक वाट्सप मैसेज आया. मैसेज में यह बताया गया कि "मैं प्रिंस खान दुबई से बोल रहा हूं 20 लाख रुपए की फिरौती देनी है, नहीं तो जैसा रांची के रेस्त्रां में हत्या की है वैसा ही तुमको भी ठोक दिया जाएगा, हां या ना का जवाब एक घंटे के अंदर दे देना नहीं तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेना".