यूपी पुलिस का अवैध दवा गोदाम पर छापा; 55 लाख की नशीली दवाएं जब्त

मेरठ पुलिस पूछताछ कर रही, बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद.

55 लाख की नशीली दवाएं जब्त
55 लाख की नशीली दवाएं जब्त (Meerut Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 1:41 PM IST

मेरठ: यूपी के मेरठ पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है. छापेमारी के दौरान टीमों ने 55 लाख रुपये कीमत की प्रतिबंधित दवाएं बरामद की. इसके बाद पुलिस ने गोदाम मालिक को गिरफ्तार किया. पुलिस को गिरफ्तार आरोपी से बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है.

जानकारी के अनुसार, टीपीनगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में रविवार को सीओ ब्रह्मपुरी और टीपीनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर एक गोदाम में छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित और संदिग्ध दवाइयां बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 55 लाख रुपये आंकी जा रही है.

भारी मात्रा में जखीरा बरामद: ​छापेमारी इतनी बड़ी थी कि बरामद दवाओं को ले जाने के लिए पुलिस को एक 'छोटा हाथी' (टाटा एस) वाहन का उपयोग करना पड़ा. इन दवाओं की आपूर्ति केवल मेरठ ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और पड़ोसी राज्यों में भी की जा रही थी.

​मुख्य आरोपी गिरफ्तार: ​पुलिस ने मौके से गोदाम मालिक तुषार गर्ग को गिरफ्तार किया है, जो ब्रह्मपुरी के माधवपुरम का निवासी है. बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है. पुलिस अब तुषार से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध धंधे के तार कहां-कहां जुड़े हैं और दवाओं की मुख्य सप्लाई चेन क्या है.

नारकोटिक्स टीम ने संभाला मोर्चा: ​मामले की गंभीरता और दवाओं की प्रकृति को देखते हुए नारकोटिक्स विभाग को भी जांच में शामिल किया गया है. टीम यह पता लगा रही है कि जब्त दवाओं में कौन सी साल्ट एनडीपीएस (NDPS) श्रेणी में आते हैं.

एसपी सिटी आयुष विक्रम का कहना हैं कि अवैध दवा कारोबार में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. जल्द ही इस सिंडिकेट के अन्य सदस्यों को भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

संपादक की पसंद

