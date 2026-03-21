ETV Bharat / state

फर्जी लूट की कहानी बनाने वाला कारोबारी गिरफ्तार; महिला को इंप्रेस करने के लिये रची साजिश, इंदौर पुलिस भी कर रही तलाश

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo credit: ETV Bharat )