फर्जी लूट की कहानी बनाने वाला कारोबारी गिरफ्तार; महिला को इंप्रेस करने के लिये रची साजिश, इंदौर पुलिस भी कर रही तलाश
कानपुर में डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 6:49 PM IST
कानपुर : सीसामऊ थाना पुलिस टीम ने 38 लाख रुपये की लूट की झूठी कहानी बनाने वाले मेरठ के सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि जांच में पता चला कि आरोपी ने घटना के समय जो स्थल बताया था उस समय उनकी लोकेशन कहीं और की पाई गई. पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने सारी घटना फर्जी बनाई थी. पुलिस का दावा है कि किसी महिला के साथ आरोपी का शादी का प्रस्ताव चल रहा था, उसको इंप्रेस करने के लिये और पैसे हड़पने के लिये यह साजिश रची थी.
डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि सीसामऊ थाना पुलिस को 20 मार्च को मेरठ निवासी अंतिम सोनी ने बताया था कि उनके साथ 38 लाख रुपये की लूट हो गई है. जिसमें बताया था कि 30 लाख रुपये कैश और आठ लाख रुपये की ज्वैलरी लूट ली गई है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि अंतिम सोनी ने घटना स्थल बताया था, उस समय उनकी लोकेशन 5 बजकर 56 मिनट पर पनकी पड़ाव पर मिली. जिसके बाद वहां जानकारी की गई और टेक्निकल एविडेंस एकत्रित किये गये.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि सारी घटना आरोपी कारोबारी ने फर्जी बनाई थी. उन्होंने बताया कि किसी महिला के साथ आरोपी का शादी का प्रस्ताव चल रहा था, उसको इंप्रेस करने के लिये और पैसे हड़पने के लिये यह साजिश रची थी. लूट की घटना दिखाकर महिला से भी ठगी करने का विचार था.
उन्होंने बताया कि मेरठ निवासी अंतिम सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मेरठ में आरोपी की सुनार की दुकान है. वहां से जानकारी में पता चला है कि यह फ्राॅड टाइप के हैं. जिनके पैसे ले लेते हैं वापस नहीं करते हैं और पीतल पर सोने का पानी चढ़ाकर यह लोगों को बेवकूफ बनाते हैं.
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त इंदौर में भी इन्होंने फर्जी जेवर रखकर लोने ले लिया था और फरार हो गये थे. इंदौर की क्राइम ब्रांच भी इनकी तलाश कर रही है.
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