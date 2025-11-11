ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में भाजपा नेता पर फायरिंग, गोली पीठ में लगकर आर-पार निकली, इलाज जारी

व्यापारी और भाजपा नेता रमेश ईनाणी पर बाइक सवार ने फायरिंग की. गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है.

Chittorgarh firing
अस्पताल में भर्ती घायल (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
चित्तौड़गढ़: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह सिटी पेट्रोल पंप के पास भाजपा नेता और कुरियर व्यवसायी रमेश ईनाणी पर बाइक सवार अज्ञात हमलावर ने फायरिंग कर दी. गोली उनकी पीठ में लगी और आर-पार निकल गई. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. घायल को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए उन्हें उदयपुर रेफर कर दिया गया. पुलिस जमीन विवाद समेत सभी संभावित कारणों पर जांच कर रही है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि रमेश ईनाणी सुबह करीब 10 बजे चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभानसिंह आक्या के कार्यालय से मिलकर निकले थे. पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही पीछे से बाइक पर आए युवक ने उन पर फायरिंग कर दी. मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया. प्रारंभिक जांच में गोली पीठ में लगने की पुष्टि हुई, जो शरीर से बाहर निकल गई.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी (CHITTORGARH FIRING)

पुलिस ने मौके का मुआयना किया: फायरिंग की सूचना मिलते ही एसपी मनीष त्रिपाठी क्राइम मीटिंग छोड़कर घटनास्थल पर पहुंचे. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, डिप्टी विनय चौधरी और सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने भी मौका मुआयना किया. पुलिस बाइक सवार हमलावर की तलाश में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों से पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

मौके से बरामद गोली
मौके से बरामद गोली (ETV Bharat Chittorgarh)

अस्पताल में उमड़ी भीड़: घायल के अस्पताल पहुंचते ही विधायक चंद्रभानसिंह आक्या, पूर्व यूआईटी चेयरमैन सुरेश झंवर, रघु शर्मा, श्रावणसिंह राव, गौरव त्यागी, ओम शर्मा, राजन माली सहित कई भाजपा नेता पहुंचे. पीएमओ डॉ. दिनेश वैष्णव, डॉ. संजय पारीक, डॉ. सुभाष कुमावत और डॉ. सोनम वैष्णव की टीम ने एक्स-रे व सीटी स्कैन किया. इसके बाद गंभीर स्थिति के कारण रमेश को उदयपुर रेफर कर दिया गया.

पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कारण नहीं बताया, लेकिन जमीन विवाद सभी कारणों को लेकर जांच की जा रही है. रमेश ईनाणी शहर के प्रमुख कुरियर व्यवसायी होने के साथ भाजपा नेता भी हैं.

