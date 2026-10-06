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SPECIAL: त्योहार के सीजन को लेकर कारोबारी उत्साहित, खिलौने से लेकर कपड़े और गाड़ियों ने बढ़ाया बाजार का क्रेज

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: आगामी त्योहारों को लेकर बाजारों में रौनक गुलजार है. बच्चों के खिलौने से लेकर महंगी गाड़ियां, कपड़े जैसे प्रोडक्ट बाजार की शोभा बढ़ा रही है. पिछले साल की तुलना में इस बार कारोबार अच्छा होने की उम्मीद लगाएं बैठे व्यवसायियों ने एक से बढ़कर एक लोकलुभावन सामान बाजार में उतारे हैं, जिससे ग्राहक आकर्षित होकर खरीदारी कर सकें.