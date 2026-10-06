SPECIAL: त्योहार के सीजन को लेकर कारोबारी उत्साहित, खिलौने से लेकर कपड़े और गाड़ियों ने बढ़ाया बाजार का क्रेज

SPECIAL: त्योहार के सीजन को लेकर कारोबारी उत्साहित, खिलौने से लेकर कपड़े और गाड़ियों ने बढ़ाया बाजार का क्रेज
सभी कारोबारी आगामी त्योहारों को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं. उन्हें इस साल अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद हैं. भुवन किशोर झी की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 1:56 PM IST
रांची: आगामी त्योहारों को लेकर बाजारों में रौनक गुलजार है. बच्चों के खिलौने से लेकर महंगी गाड़ियां, कपड़े जैसे प्रोडक्ट बाजार की शोभा बढ़ा रही है. पिछले साल की तुलना में इस बार कारोबार अच्छा होने की उम्मीद लगाएं बैठे व्यवसायियों ने एक से बढ़कर एक लोकलुभावन सामान बाजार में उतारे हैं, जिससे ग्राहक आकर्षित होकर खरीदारी कर सकें.
इस बार 10 हजार करोड़ के कारोबार होने की संभावना
एक अनुमान के मुताबिक, इस साल अकेले दुर्गा पूजा के दौरान झारखंड में 10 हजार करोड़ का कारोबार होने की संभावना है. यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, जो 10 दिनों तक चलता है. इसकी शुरुआत आगामी 11 अक्टूबर से हो रही है. इस मौके पर पारंपरिक रुप से बच्चों के खिलौने से लेकर कपड़े और मिठाईयों की जमकर बिक्री होती है.
त्योहारों में बाजार रहेगा गुलजार
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व चेयरमैन आदित्य मलहोत्रा बताते हैं कि त्योहार हमारा घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें लोग सामान्य दिनों के अपेक्षा कई ऐसे सामान खरीदते हैं, जो नये डिजाइन के साथ बाजार में उपलब्ध होते हैं. उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा से त्योहार का मौसम शुरू होता है, जिससे बाजार गुलजार रहेगा और ग्राहकों की बल्ले बल्ले रहेगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में एक से बढ़कर एक समान बाजार में मौजूद हैं, जो कम दाम पर भी उपलब्ध हैं. जाहिर तौर पर कस्टमर कोई भी सामान का चयन पूरी सूक्ष्मता के साथ करता है और जहां उसे जो पसंद आती है, वह सामान की खरीदारी करता है.
खिलौना से लेकर कपड़े और गाड़ियों की बढ़ी मांग
त्योहार के मौसम में बाजार में कपड़े से लेकर बच्चों के खिलौने और गाड़ियों की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्यवसायियों द्वारा एक से बढ़कर एक सामान बाजार में उतारा गया है. त्योहार को लेकर व्यवसायी कई महीने पहले से इसके तैयारी में जुट जाते हैं और शुरुआत होने से 10 दिन पहले से ही बाजार गुलजार होने लगता है.
ऐसे में दुर्गा पूजा शुरू होने से एक सप्ताह पहले से बाजार सज चुका है, हालांकि अभी ग्राहकों का रुझान नहीं बढ़ा है, इस वजह से कारोबारी भी चिंतित हैं. महिला व्यवसायी खरमनजोत कौर बताती हैं कि त्योहार को लेकर उनके यहां 1500 से 8000 तक के लेडीज सिंगल पीस सूट है, जो कॉटन के हैं. लुधियाना में तैयार ये कपड़े एक से बढ़कर एक डिजाइन और कलर में है, जो ग्राहकों को पसंद आएगा.
सुई से लेकर होगी बड़ी-बड़ी गाड़ियों की खरीदारी
महिला व्यवसायी ने बताया कि ग्राहक का रुझान खरीदारी के प्रति हालांकि कम है लेकिन हमें उम्मीद है कि कारोबार अच्छा होगा. इधर, जेसीआई के विनय मिस्त्री कहते हैं कि दुर्गा पूजा एक ऐसा त्योहार है, जिसका इंतजार लोगों को खत्म होने के बाद से अगले साल होने वाले त्योहार के लिए होने लगता है. ऐसे में इस बार भी बाजार गुलजार है, जिस दौरान सुई से लेकर बड़ी-बड़ी गाड़ियों की खरीदारी होगी.
त्योहार से पहले मेला बाजार का दौर शुरू
त्योहार से पहले मेला बाजार का क्रेज बढ़ जाता है. इस बार भी दुर्गा पूजा से पहले रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में अलग-अलग रूप में मेला लगाकर ग्राहकों को त्योहार के आने का दस्तक कराया जा रहा है. राजधानी रांची में जेसीआई के द्वारा 1 से 7 अक्टूबर तक मेला लगाया गया है, इसमें एक से बढ़कर एक समान ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं.
इसी तरह से जेसोवा यानी झारखंड आईएएस ऑफिसर वाइफ्स एसोसिएशन द्वारा दीवाली मेला हर साल की तरह इस बार भी आयोजित किए जायेंगे. यह मेला मोरहाबादी मैदान में 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा. जेसोवा इसके जरिए होने वाले लाभ को सामाजिक कार्य में खर्च करती है.
पैसों की आवाजाही से कारोबार में होती है बढ़ोत्तरी
इसके अलावा त्योहार के दौरान पूजा प्रांगण में मेला लगाए जाते हैं, जिसमें बच्चों और बड़े के झूले से लेकर छोटे मोटे घरेलू सामान तक उपलब्ध हैं. इन मेलों से घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, क्योंकि इस दौरान पैसों की आवाजाही बाजार में बढ़ता है, जिससे राज्य का जीडीपी मजबूत होता है.
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