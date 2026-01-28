ETV Bharat / state

3 दिन बैंकों पर लटके रहे ताले, 3 हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित, ATM भी खाली

राष्ट्रव्यापी हड़ताल से पूर्वी चम्पारण का बैंकिंग कारोबार ठप रहा जिससे सैकड़ों करोड़ का कारोबार प्रभावित रहा. एटीएम भी खाली रहने से ग्राहक परेशान दिखे-

बैंकों की हड़ताल का असर (ETV Bharat)
January 28, 2026

पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चम्पारण में राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के चलते मंगलवार को जिले के बैंकिंग क्षेत्र पूरी तरह से ठप रहा. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारिता बैंकों की तमाम शाखाओं पर ताले लटके रहे, जिससे ग्राहकों को नगद निकासी, लोन चुकाने और अन्य लेन-देन में भारी परेशानी हुई. कहीं-कहीं निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी हड़ताल का असर दिखा.

तीन दिनों से बैंक रहे बंद : यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर चली इस हड़ताल ने जिले में करीब 3 हजार करोड़ रुपये के कारोबार को प्रभावित किया. लगातार तीन दिनों से बैंक अवकाश के कारण एटीएम खाली हो चुके हैं, जिससे लोग निजी बैंकों के एटीएम का चक्कर लगा रहे हैं.

मोतिहारी में बैंक कर्मियों की चेतावनी (ETV Bharat)

"हड़ताल से जिले में 3 हजार करोड़ का कारोबार ठप हो गया. विगत तीन दिनों से लगातार बैंक अवकाश के कारण एटीएम से नगद निकासी बढ़ गई. इससे अधिकांश एटीएम खाली हो गए, ग्राहक परेशान हैं." - डीएन त्रिवेदी, जिला संयोजक, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स

मोतिहारी में निकली बैंक कर्मियों की रैली : मोतिहारी शहर में हड़ताली बैंक कर्मियों ने स्टेट बैंक की बाजार शाखा से रैली निकाली. रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए ग्रामीण बैंक की ज्ञानवाबू चौक शाखा पर पहुंची, जहां जोरदार प्रदर्शन हुआ. नारे लगाते हुए कर्मियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग दोहराई. बैंक प्रशासनिक कार्यालयों के समक्ष धरना देकर उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई. रैली में महिलाओं की भागीदारी खास तौर पर सराहनीय रही.

'5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू हो' : त्रिवेदी ने कहा कि रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एलआईसी, जीआईसी, स्टॉक एक्सचेंज और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में हर शनिवार को अवकाश रहता है, जबकि अन्य बैंकों में ऐसा नहीं. इस भेदभाव के खिलाफ हम विवश होकर हड़ताल पर उतरे. पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू हो, वरना संघर्ष जारी रहेगा.

सरकारी बैंकों में ठप रहा कारोबार : त्रिवेदी के अनुसार, पूर्वी चम्पारण जैसे कृषि प्रधान जिले में बैंकिंग कारोबार फसलों की खरीद-बिक्री, किसान क्रेडिट कार्ड और सरकारी योजनाओं पर निर्भर है. हड़ताल से किसान, व्यापारी और छोटे उद्यमी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. जिले में 200 से अधिक बैंक शाखाएं हैं, जिनमें से 80 प्रतिशत सरकारी हैं. मंगलवार को इनमें से कोई भी नहीं खुली. निजी बैंक जैसे एक्सिस और आईसीआईसीआई की कुछ शाखाओं पर सीमित काम चला, लेकिन वहां भी भीड़ उमड़ी.

रैली में प्रमुख नेतृत्व, महिलाओं ने दिखाई ताकत : रैली का नेतृत्व स्टेट बैंक के विकास कुमार रंजन, अनिकेत कुमार, भारत भूषण ने किया. यूको बैंक से प्रमेन्द्र कुमार, पंजाब नेशनल बैंक से निरज कुमार भट्ट और राहुल कुमार रवि, ग्रामीण बैंक से विशाल कुमार व संदीप कुमार, सेंट्रल बैंक से चन्दन कुमार व धनन्जय कुमार भारती ने साथ दिया. महिलाओं में सागरिका स्नेहिल, कल्पना कल्याणी, श्वेता साहू, संयोगिता कुमारी और मुशरत प्रवीण ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. नारों से गूंजी रैली में 'पांच दिवसीय कार्य सप्ताह हो, शनिवार को अवकाश दो' जैसे नारे प्रमुख रहे.

अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लग गया : हड़ताल का असर जिले की अर्थव्यवस्था पर गहरा पड़ा. मोतिहारी, सीवान रोड, ढाका और चकिया जैसे बाजारों में व्यापार ठप हो गया. किसानों को फसल बिक्री के भुगतान रुके, लोन किस्तें जमा न हो सकीं. जिला उद्योग केंद्र के अनुसार, छोटे उद्यमियों को 500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ. एटीएम खाली होने से दैनिक जरूरतों के लिए लोग दूर-दूर भटकते रहे. एक ग्राहक ने बताया, "तीन दिन से पैसे नहीं निकाल पा रहे, निजी एटीएम पर 50 रुपये प्रति 1000 का चार्ज देना पड़ रहा."

10 लाख कर्मियों ने एक साथ की थी हड़ताल : देशभर में यह हड़ताल 10 लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों ने की. ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयी एसोसिएशन (ऐबीईए) के अनुसार, यह वित्त मंत्रालय के शनिवार अवकाश के फैसले के खिलाफ है. विशेषज्ञों का कहना है कि पांच दिवसीय सप्ताह से कर्मचारियों का कार्यभार संतुलित होगा, लेकिन बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है. पूर्वी चम्पारण में बैंकिंग कारोबार सालाना 50 हजार करोड़ का है, जिसमें 20 प्रतिशत जिला स्तर पर होता है.

यूनियन की सरकार को चेतावनी : यूनियन नेता त्रिवेदी ने कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक मांगें नहीं मानी जातीं. सरकार से वार्ता की अपील की गई है. जिला प्रशासन ने शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. ग्राहकों से अपील की गई कि डिजिटल बैंकिंग का सहारा लें. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी से यह मुश्किल है. हड़ताल से सबक लेते हुए बैंकिंग सुधारों पर विचार जरूरी है.

