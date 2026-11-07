12 घंटे में बिके 300 करोड़ के सामान, गया में धनतेरस पर बंपर खरीदारी
Dhanteras 2026: गयाजी में धनतेरस पर थार, बीएमडब्ल्यू से झाड़ू तक की रिकॉर्ड बिक्री से 12 घंटे में 300 करोड़ का कारोबार हुआ. रोपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 7, 2026 at 11:04 AM IST
गयाजी: बिहार के गयाजी शहर में धनतेरस पर बाजार रातभर कारोबार से जगमगाता रहा. शाम से शहर वासियों की भीड़ बाजार में उमड़ी और लगभग 12 घंटे के दौरान 300 करोड़ से अधिक के समान को खरीद लिया गया. झाड़ू से लेकर थार और बीएमडब्ल्यू कार तक की बिक्री हुई.
गया के इन इलाकों में रही रातभर हलचल
रातभर केपी रोड, टावर चौक, बर्तन टोली लहरिया रोड, सराय रोड, आबू सालेह रोड, बजाज रोड और सराफा बाजार में पैदल चलने में भी दिक्कत हो रही थी. शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक से आए लोगों ने धनतेरस पर जमकर खरीदारी की.
300 करोड़ का हुआ कारोबार
मिठाई संघ के अध्यक्ष लालजी प्रसाद ने कहा कि धनतेरस के अवसर पर 12 घंटे में 300 करोड़ से अधिक के कारोबार से शहर के व्यापारी खुश हैं. हालांकि इसमें अभी अनुमंडल प्रखंड मुख्यालय की बाजारों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की बाजारों की बिक्री की अनुमानित राशि नहीं आंकी गई है.
"अगर धनतेरस के अवसर पर जिला स्तरीय कारोबार को आंका जाए तो टिकारी, शेरघाटी, नीमचक बथानी, खिजरसराय, वजीरगंज, बेलागंज, इमामगंज, गुरारू, गुरुआ समेत ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य बाजारों का आंकड़ा 600 करोड़ पार कर जाएगा."- लालजी प्रसाद, अध्यक्ष, मिठाई संघ
ऑटो मोबाइल की सबसे ज्यादा बिक्री
धनतेरस 2026 के अवसर पर ऑटोमोबाइल बाजार में उछाल रही, कार बाइक की सबसे अधिक बिक्री हुई है. ऑटोमोबाइल क्षेत्र के कारोबारी के अनुसार करीब 150 करोड़ से अधिक के वाहन की बिक्री हुई है. जिसमें बाइक, चार पहिया, ट्रैक्टर, ट्रक ऑटो टोटो शामिल हैं.
200 से अधिक बाइक बिकीं
दोपहिया में इलेक्ट्रॉनिक बाइक व स्कूटी की मांग अच्छी रही, लगभग 60-65 करोड़ की कार, 10 से 12 करोड़ की बुलेट और करीब 35 से 40 करोड़ की बाइक, तीन पहिया ऑटो टोटो बिके हैं. इसके अलावा 30 करोड़ के ट्रैक्टर बस वह ट्रक भी बिके हैं. एक ऑटोमोबाइल के प्रोपराइटर सिद्धार्थ ने बताया कि उनके यहां से लगभग 200 से अधिक बाइक बिकी है. इनके अलावा गयाजी में 8 और शोरूम बाइक के हैं.
"इस बार भी 2025 की तरह ही 300 से अधिक कार बिकी हैं, पिछले साल से कार का बाजार काफी बढ़िया रहा, लोग जमकर कार की खरीदारी कर रहे हैं."- अविनाश कुमार, डीलर, महिंद्रा कार
50 करोड़ से अधिक का इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार
धनतेरस के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक और बर्तन का भी कारोबार काफी अच्छा रहा है. गयाजी शहर में ऑटोमोबाइल्स के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक की ही बाजार अच्छी रही है. वाशिंग मशीन पैनल एलइडी टीवी गीजर फ्रिज का बाजार गर्म रहा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक में लगभग 60 करोड़ से अधिक के व्यापार का आकलन किया गया है.
सोने चांदी की जमकर हुई खरीदारी
शहर में जितने भी बड़े छोटे सोने-चांदी के शोरूम हैं वहां देर रात तक खरीदारों की भीड़ देखी गई. अमित जैन ने बताया कि इस बार भी सोने-चांदी और हीरे के जेवर की बिक्री ठीक रही है, लगभग 40 करोड़ का व्यापार हुआ होगा.
"हालांकि कोरोना काल से पहले की तरह सोने-चांदी की बिक्री अब धनतेरस पर नहीं है. लेकिन फिर भी इस साल 2025 की तुलन में उसी तरह की हो बिक्री रही है."-अमित जैन, कारोबारी
30 करोड़ के बिक गए बर्तन
बर्तन के थोक व्यापारी गया प्रसाद ने बताया कि शहर में करीब 30 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है. छठ और विवाह को लेकर पीतल, तांबा और कांस्य के बर्तनों की बिक्री अच्छी रही. घरेलू उपयोग के लिए स्टील की थाली और अन्य बर्तन की डिमांड भी ठीक रही. इन दुकानों पर भी देर रात तक बिक्री होती रही है. वहीं इसबार पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल और कुर्सी की भी बिक्री अच्छी रही है.
"धनतेरस पर शहर में बर्तन का करीब 30 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ. वहीं रसोई गैस चूल्हा, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक केटल और मिक्सर ग्राइंडर की भी खूब बिक्री हुई है."-गया प्रसाद, बर्तन थोक व्यापारी
8 से 10 लाख पीस बिके झाड़ू
धनतेरस पर सबसे ज्यादा झाड़ू का बाजार गर्म रहा, शहर में करीब 8 से 10 लाख यानी करीब 5 करोड़ के झाड़ू की बिक्री हुई है. लगभग 10 करोड़ रुपये के श्री गणेश-लक्ष्मी की प्रतिमा, सजावट सामग्री, खाता और मिठाई आदि की लोगों ने जमकर खरीदारी की है. शहर के सभी दुकानों और रोड के किनारे झाड़ू बेचने वालों के लिए भीड़ रातभर रही है, कुल मिला कर इस बार गयाजी के व्यापारी धनतेरस के कारोबार से खुश रहे.
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