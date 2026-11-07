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12 घंटे में बिके 300 करोड़ के सामान, गया में धनतेरस पर बंपर खरीदारी

धनतेरस 2026 ( ETV Bharat )

गयाजी: बिहार के गयाजी शहर में धनतेरस पर बाजार रातभर कारोबार से जगमगाता रहा. शाम से शहर वासियों की भीड़ बाजार में उमड़ी और लगभग 12 घंटे के दौरान 300 करोड़ से अधिक के समान को खरीद लिया गया. झाड़ू से लेकर थार और बीएमडब्ल्यू कार तक की बिक्री हुई.

गया के इन इलाकों में रही रातभर हलचल