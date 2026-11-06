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Dhanteras 2026: आज है धनतेरस, बिहार में 5000 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है खरीदारी.. जान लें शुभ मुहूर्त

धनतेरस 2026 ( ETV Bharat )

पटना: दीपावली और धनतेरस को लेकर राजधानी पटना के बाजारों में रौनक बढ़ गई है. सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़े और बर्तनों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही तेज हो गई है. इस बार खास बात यह है कि दीपावली के साथ छठ महापर्व और शादी-ब्याह का लग्न भी करीब-करीब एक ही समय पर पड़ रहा है. ऐसे में कारोबारियों को बाजार से काफी उम्मीदें हैं. व्यापारिक संगठनों के अनुमान के मुताबिक, इस बार बिहार में करीब 5 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है.

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