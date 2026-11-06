Dhanteras 2026: आज है धनतेरस, बिहार में 5000 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है खरीदारी.. जान लें शुभ मुहूर्त
Dhanteras 2026:बिहार में धनतेरस पर सोना-चांदी से लेकर गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में रौनक है. 5 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान. रिपोर्ट-धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : November 6, 2026 at 10:23 AM IST
पटना: दीपावली और धनतेरस को लेकर राजधानी पटना के बाजारों में रौनक बढ़ गई है. सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़े और बर्तनों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही तेज हो गई है. इस बार खास बात यह है कि दीपावली के साथ छठ महापर्व और शादी-ब्याह का लग्न भी करीब-करीब एक ही समय पर पड़ रहा है. ऐसे में कारोबारियों को बाजार से काफी उम्मीदें हैं. व्यापारिक संगठनों के अनुमान के मुताबिक, इस बार बिहार में करीब 5 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हो सकता है.
धनतेरस पर कब है पूजा का शुभ मुहूर्त
वाराणसी पंचांग के अनुसार, इस वर्ष धनतेरस का पावन पर्व आज, 6 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है. ज्योतिषाचार्य पंडित राजन उपाध्याय के मुताबिक, आज त्रयोदशी तिथि की शुरुआत सुबह 11:06 बजे से हो चुकी है, जिसके बाद खरीदारी और पूजा-पाठ के लिए विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं.
धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त
हालांकि, सुबह 10:18 बजे से 11:17 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय में किसी भी तरह के नए कार्य या खरीदारी से बचने की सलाह दी गई है. इसके ठीक बाद, सुबह 11:22 बजे से दोपहर 1:07 बजे तक सोने-चांदी, बर्तनों और अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए सबसे उत्तम और अति शुभ मुहूर्त है.
ज्वेलरी बाजार में 850 करोड़ तक के कारोबार की उम्मीद
धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है. यही वजह है कि सर्राफा बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है. हालांकि, सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच ग्राहकों की पसंद भी बदली है. अब लोग भारी गहनों के बजाय हल्के वजन के गहने ज्यादा पसंद कर रहे हैं. चेन, अंगूठी, कान की बाली और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले गहनों की मांग बढ़ी है.
बिहार में ज्वेलरी की भारी डिमांड
शादी-ब्याह के लग्न को देखते हुए एडवांस बुकिंग भी पहले से चल रही है. ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा के मुताबिक, इस बार पटना के ज्वेलरी बाजार में 700 से 850 करोड़ रुपये तक के कारोबार का अनुमान है.
"कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद ग्राहकों का उत्साह बना हुआ है. जुलाई-अगस्त में जिन परिवारों की शादी की खरीदारी होनी थी, उनमें से कई की खरीदारी नवंबर के लग्न में आ गई है. इससे बाजार को अतिरिक्त मजबूती मिली है."-अशोक कुमार वर्मा, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, एआईजेजीएफ
इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में 500 करोड़ के व्यापार का अनुमान
धनतेरस पर टीवी, फ्रिज, एसी, वाशिंग मशीन और दूसरे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की भी परंपरा है. इस बार दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के ऑफर और छूट दिए हैं. अशोक कुमार वर्मा के मुताबिक, अकेले पटना के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में करीब 500 करोड़ रुपये के कारोबार की उम्मीद है. त्योहार के साथ शादी-ब्याह की तैयारियों के कारण भी घरेलू सामान की मांग बनी हुई है.
ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बढ़ा क्रेज
धनतेरस पर नई गाड़ी खरीदना भी शुभ माना जाता है. ऐसे में दोपहिया और चारपहिया वाहनों के शोरूम में भी ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ी है. इस बार पेट्रोल-डीजल वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारों की मांग भी चर्चा में है. बड़ी गाड़ियों, खासकर एसयूवी और इनोवा जैसी गाड़ियों को लेकर ग्राहकों का रुझान बना हुआ है. वहीं, सेकेंड हैंड गाड़ियों का बाजार भी अच्छा रहने की उम्मीद है. अशोक कुमार वर्मा के मुताबिक, पटना के ऑटोमोबाइल सेक्टर में 700 से 800 करोड़ रुपये तक के कारोबार का अनुमान है.
दीपावली और छठ के कारण कपड़ों की खरीदारी
दीपावली के बाद छठ महापर्व है. बिहार में छठ ऐसा पर्व है, जिसमें परिवार के लगभग हर सदस्य के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं. महिलाएं साड़ी और सूट खरीदती हैं तो बच्चों के लिए भी नए कपड़ों की खरीदारी होती है. इसके अलावा शादी-ब्याह का लग्न भी कपड़ा कारोबार को सहारा दे रहा है. वहीं, कपड़ा कारोबारी जयराम का कहना है कि लग्न के समय हर साल बाजार में भीड़ रहती है.
"इस बार भी ग्राहक आ रहे हैं. दीपावली, छठ और शादी-ब्याह की खरीदारी एक साथ चल रही है. बिहार के दूसरे जिलों से भी लोग लग्न के लिए पटना के बाजारों में खरीदारी करने पहुंचते हैं."-जयराम, कपड़ा कारोबारी
महंगाई ने बिगाड़ा बाजार का गणित
त्योहारों के बीच बाजार में रौनक जरूर है, लेकिन महंगाई कारोबारियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. खासकर बर्तन और दूसरे घरेलू सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहक खरीदारी से पहले कई दुकानों में भाव पूछ रहे हैं. पिछले साल की तुलना में इस बार कीमतों में काफी अंतर होने से लोग अपने बजट के हिसाब से सामान खरीद रहे हैं.
ग्राहक दस दुकानों के लगा रहे चक्कर
बर्तन कारोबारी मोहम्मद सोहेल बताते हैं कि बाजार की स्थिति का अंदाजा दशहरा से ही लगने लगा था. उस समय से ही ग्राहकों की खरीदारी में सुस्ती दिखाई देने लगी थी. उनके मुताबिक, महंगाई के कारण सामान की कीमतों में करीब 300 से 400 रुपये प्रति किलो तक का अंतर आया है. पिछले साल जो ग्राहक 800 रुपये किलो के भाव से सामान खरीद रहे थे, वही इस बार 1200 से 1300 रुपये किलो का भाव सुनकर हैरान हो रहे हैं.
"ग्राहक दुकान पर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कीमत सुनने के बाद दस दुकानों तक घूमकर भाव का पता लगा रहे हैं. जरूरत होने पर ही सामान खरीद रहे हैं. अपनी पूंजी लगाकर दुकानें सजा चुके हैं और अब धनतेरस के दिन अच्छी बिक्री की उम्मीद है. उम्मीद है कि त्योहार का आखिरी दिन बाजार के लिए बेहतर साबित होगा."-मोहम्मद सोहेल, बर्तन कारोबारी
बर्तन बाजार में भी बढ़ेगी खरीदारी
धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है. लोग स्टील, पीतल, तांबा और दूसरे धातुओं के बर्तन अपनी जरूरत और बजट के अनुसार खरीदते हैं. कारोबारियों के मुताबिक, पटना में बर्तन का कारोबार करीब 10 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि पूरे बिहार में 100 से 125 करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान है.
मिट्टी के दीयों की बढ़ी मांग, कुम्हारों को मिला बाजार
इस बार बाजार में स्वदेशी सामान और पारंपरिक मिट्टी के दीयों की मांग भी बढ़ी है. अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि पहले जहां घरों में सजावट के लिए बिजली की झालरों और चाइनीज लाइटों का इस्तेमाल ज्यादा होता था, वहीं अब कई परिवार मिट्टी के दीयों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं. इससे स्थानीय कुम्हारों और छोटे कारीगरों को फायदा मिलने की उम्मीद है.
"इस बार मिट्टी के दीयों की मांग काफी अच्छी है. खुद अपने घर के लिए करीब 500 मिट्टी के दीये खरीदे हैं. स्वदेशी सामान को बढ़ावा मिलने से छोटे कारीगरों को भी रोजगार और बाजार मिल रहा है."-अशोक कुमार वर्मा, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, एआईजेजीएफ
बिहार में 5 हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान
अलग-अलग बाजारों के कारोबार को मिलाकर व्यापारिक संगठनों ने इस बार बिहार में करीब 5 हजार करोड़ रुपये के व्यापार का अनुमान लगाया है. सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर कपड़ा, बर्तन और सजावटी सामान तक बाजार में अच्छी बिक्री की उम्मीद है. हालांकि, महंगाई के कारण कुछ ग्राहक खरीदारी में बजट का ध्यान रख रहे हैं. अब कारोबारियों की निगाह धनतेरस और दीपावली के आखिरी दिनों पर है. उन्हें उम्मीद है कि त्योहार के दौरान बाजार में उमड़ने वाली भीड़ खरीदारी में बदलेगी और इस बार दीपावली उनके लिए अच्छी कमाई लेकर आएगी.
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