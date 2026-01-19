ETV Bharat / state

भारतीय निर्यातकों के लिए 2026 में बेहतर होगा कारोबार, जानिए क्या कहते हैं कानपुर के एक्सपर्ट

न्यूजीलैंड, ओमान, लिंकेस्टीन, नार्वे संग रफ्तार पकड़ेगा कारोबार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

भारतीय निर्यातकों के लिए 2026 में बेहतर होगा कारोबार. (Video Credit; ETV Bharat)

अब ऐसे में जहां भारतीय कारोबारियों ने अमेरिका से मुंह मोड़कर नए देश तलाशना शुरू कर दिए, तो वहीं यूके के कई देशों संग हुए मुक्त व्यापार समझौते के तहत अप्रैल 2026 से उसका लाभ भारतीय निर्यातक ले सकेंगे. फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव का कहना है, इस साल निर्यातक एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ काम करने जा रहे हैं.

कानपुर : भारतीय निर्यातकों के लिए साल 2025 कारोबार के नजरिए से बेहद चुनौतीभरा रहा. अप्रैल से ही अमेरिका ने अपने टैरिफ की दरों को लागू करने का जो ऐलान कर दिया था, उससे पूरे साल भारतीय निर्यातकों का कारोबार ठप सा रहा. साल 2024 में उप्र के कुल निर्यात कारोबार एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये में 19 प्रतिशत कारोबार केवल अमेरिका से हुआ था.

उन्होंने कहा, कई देशों संग भारत सरकार ने जो मुक्त व्यापार समझौता किया है, उसका लाभ निर्यातकों को जरूर मिलेगा. ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट की मांग बाजारों में ज्यादा होगी, तो निर्यातकों के पास अधिक से अधिक ऑर्डर्स आएंगे.

न्यूजीलैंड, ओमान, लिंकेस्टीन, नार्वे संग रफ्तार पकड़ेगा कारोबार: फियो के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया, यूरोप के अभी जिन 10 से 15 देशों संग भारतीय निर्यातक कारोबार कर रहे हैं, इस साल के अंत तक यूरोप के सभी 27 देशों संग कारोबार शुरू करने की योजना बन चुकी है. ऐसे में साल 2026 भारतीय निर्यातकों के लिए कारोबार के नजरिए से 2025 के मुकाबले बेहतर रहने वाला है.

उन्होंने बताया, अमेरिका पर निर्भरता कम होकर अब निर्यातकों के लिए यूके व यूरोप के कारोबारी मददगार बनेंगे. इस साल 2026 में न्यूजीलैंड, ओमान, नार्वे, आइसलैंड, लिंकेस्टीन, स्विट्जरलैंड समेत अन्य देशों संग भारतीय निर्यातकों को अच्छा कारोबार मिलने की पूरी उम्मीद है.

निश्चित तौर पर उन देशों तक हमारे उत्पाद अधिक से अधिक निर्यात होंगे, जहां मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है. अमेरिका संग कारोबार करना आसान नहीं रहा. इसलिए नए देशों की ओर कारोबार करने की पूरी प्लानिंग है. प्रेरणा वर्मा, लेदर कारोबारी

भारतीय निर्यातकों को जिन देशों संग सरकार ने एफटीए किया, उनका पूरा लाभ लेना चाहिए. पिछले साल जो कारोबार में घाटा रहा, उसकी भरपाई का ये एक अच्छा मौका है. नए देशों संग कारोबार बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है. सुनील वैश्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

