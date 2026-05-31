ETV Bharat / state

चंडीगढ़ प्रशासन की औद्योगिक नीति: 'छोटे कारोबारियों को पहले मौका मिले, सीलयू की ली जाए मंजूरी'

सीएलयू की जरूरत, प्रशासन का रवैया उदासीन: अवि भसीन ने कहा कि "यह बात बिल्कुल सही है कि चंडीगढ़ के ओद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रशासन का रवैया काफी उदासीनता वाला रहा है. यदि चंडीगढ़ प्रशासन की नीति लागू हो जाती है तो बड़े मॉल के बजाय इंडस्ट्रियल क्षेत्र में छोटे-छोटे होटल बन जाएंगे. जबकि मौजूदा कारोबारी इंडस्ट्री को वापिस चंडीगढ़ में लाने के प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक से गुहार लगाई गई थी कि यदि छोटी इंडस्ट्री को सीएलयू की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए तो इंडस्ट्री को वापिस लाया जा सकेगा."

दस मरले से फ्रेंगमेंटेशन की मांग: अवि भसीन ने कहा कि "चंडीगढ़ में चार हजार इंडस्ट्रियलिस्ट दशकों से कामकाज कर रहे हैं. इन सभी कारोबारियों ने मेहनत व कड़ी मशक्कत से अपने काम चलाए. उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने रोजगार के सृजन कर यूटी प्रशासन को रेवेन्यू दिया. लेकिन न तो छोटे कारोबारियों को पहले कोई सुविधाएं मिली और न ही अब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है. अवि भसीन ने कहा कि यूटी प्रशासन को बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ-साथ छोटे (एमएसएमई) उद्यमियों के बारे में भी सोचना चाहिए. नतीजतन फ्रेंगमेंटेशन नीति का लाभ केवल चार कनाल या उससे अधिक का स्वामित्व रखने वालों के बजाय दस मरले के स्वामित्व वालों से शुरू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि बड़े प्लॉट कम संख्या में हैं, जबकि चार हजार छोटे प्लॉट हैं और 190 प्लॉट बड़े हैं. इनके अलावा चार कनाल के प्लॉट गिनती भर के ही हैं."

छोटे और मध्यम कारोबार को फायदा नहीं: अवि भसीन ने कहा कि "प्रशासन के अभी तक के रवैए पर गौर करें तो छोटे व्यापारी कहीं न कहीं स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं. उन्होंने कहा कि 2006 में भी बड़ी इंडस्ट्री को फलने-फूलने का एक मौका देने और छोटी इंडस्ट्री को सुविधाएं देने का भरोसा दिया गया था. लेकिन न तो उस दौरान ही कुछ मिला और इस नीति के अनुसार भी ऐसा ही कुछ जान पड़ता है. उन्होंने कहा कि व्यापारी प्रशासन की नीति के खिलाफ नहीं है, हो सकता है कि यह किसी तरह हित में हो लेकिन मध्यम व्यापार को लाभ होता कहीं नहीं दिखाई दे रहा."

बड़े प्लॉट्स के विभाजन पर विचान-विमर्श: इसके तहत शहर के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 व फेज-2 में बड़े प्लॉट्स के विभाजन (फ्रेगमेंटेशन) पर विचान-विमर्श का दौर जारी है. जबकि अब तक इन प्लॉटों के विभाजन पर रोक लगी रही है. लेकिन शहर के औद्योगिक क्षेत्र को दोबारा उर्जा देने और रोजगार बढ़ने व बड़े प्लॉट के अधिक इस्तेमाल के लिए यह यह नई नीति लाने पर विचार किया जा रहा है. लेकिन इस नीति के बारे में शहर के कारोबारी/उद्यमी क्या राय रखते हैं, यह जानने के लिए ईटीवी भारत उनके बीच पहुंचा. कारोबारियों ने शहर की इंडस्ट्री को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन के आज तक के रवैए के बारे में खुलकर बातचीत की. आप भी पढ़िए और सुनिए, चंडीगढ़ के कारोबारी क्या कहते हैं.

पंचकूला: चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियलिस्ट/कारोबारियों में बीते काफी समय से चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लाई जाने वाली फ्रेगमेंटेशन नीति की चर्चाएं जोर पकड़ रही है. चंडीगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सीमित औद्योगिक भूमि के अधिकांश इस्तेमाल के लिए चंडीगढ़ के मास्टर प्लान 2031 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया गया है.

एमएसमई के सवाल पर बोले कारोबारी: अवि भसीन ने एमएसएमई के सवाल पर कहा कि "वर्ष 2006 की तर्ज पर इस बार भी कुछ प्रभावशाली लोगों/कारोबारियों को फायदा दिलाने के मकसद से दोबारा ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रशासन का वर्तमान नजरिया छोटी इंडस्ट्री के हित में दिखाई नहीं दे रही. उन्होंने कहा कि जो भी नीति बनानी है, उसमें छोटे उद्यमियों का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है. अवि भसीन ने कहा कि नई नीति को चार कनाल या बड़े प्लॉट के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे दस मरला प्लॉट से शुरू किया जाना चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. यहां गौर करने वाली बात यह है कि अवि भसीन के अनुसार वर्ष 2006 में भी चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कन्वर्जन चार्ज लेकर वापिए कर दिए थे."

छोटे कारोबारियों को पहले मिला मौका: व्यापारी एकता मंच के पदाधिकारी योगेश कपूर ने कहा कि "छोटे कारोबारी/उद्यमी पहले से चंडीगढ़ प्रशासन से यही मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें भी मल्टीपर्पस काम करने फायदा दिया जाए. उन्होंने बताया कि जब वर्ष 2006 में चार कनाल और दो कनाल के प्लॉट के लिए नीति लाई गई थी, उस दौरान यहां सभी बड़ी इंडस्ट्री थी. कहा कि बड़ी इंडस्ट्री के बंद होने के चलते छोटे प्लॉट वालों के पास अपने गुजारे के लिए कोई रास्ता नहीं था. नतीजतन कारोबारियों ने अपने प्लॉटों में छोटे छोटे कारोबार कर ट्रेडिंग के शिफ्ट हो गए. उन्होंने कहा कि जब सरकार ने ट्रेडिंग शिफ्ट करवा ही दी है और बड़ी इंडस्ट्री नहीं होगी तो पहले छोटे कारोबारियों की मांग को पूरा करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह मांग छोटे कारोबारी पहले से करते आ रहे हैं."

कारोबारियों ने सीएलयू की मांग रखी: योगश कपूर ने कहा कि "छोटे प्लॉट के कारोबारी पंजाब के गवर्नर एवं चंडीगढ़ के प्रशासक से मिले, चीफ सेक्रेट्री से मिले, डीसी और वित्त सचिव से मिले. बताया कि कारोबारियों ने सभी अधिकारियों से गुहार लगाई गई कि यह नीति पहले उनके लिए होनी चाहिए. बावजूद इसके प्रभाव्रशाली लोगों के कारण इस नीति को चार कनाल या बड़े प्लॉट के चंद मालिकों को फायदा देने के लिए लाया जा रहा है." उन्होंने कहा कि "फिलहाल तक की नजर में जिस पॉलिसी की चर्चा है, वह केवल पिक एवं चूस की नीति दिखाई दे रही है. जबकि यूटी प्रशासन द्वारा भरोसा दिया गया था कि जब नई नीति लाई जाएगी तो एक मंच पर सभी कारोबारियों से चर्चा की जाएगी. इसके बाद ही एमएचए से स्वीकृति के लिए उसे भेजा जाएगा. जबकि मुख्य सचिव ने चंडीगढ़ में सीएलयू देने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि जब चंडीगढ़ के पास सीमित जगह है और बड़ी इंडस्ट्री पलायन कर चुकी है, इस कारण चंडीगढ़ में व्यापार करने वाले कारोबारियों को सीएलयू क्यों नहीं दिया जा सकता."

छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने पर ध्यान नहीं: कारोबारी राजीव निगम ने कहा कि "प्रशासन द्वारा यह प्लॉट इंडस्ट्रियल मैन्यूफेक्चरिंग और इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए यह क्षेत्र दिया गया था. उस अनुसार बीते कई वर्षों से इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है. उन्होंने कभी चंडीगढ़ में स्थापित रही लेकिन अब पलायन कर चुकी कई बड़ी इंडस्ट्रियों के नाम भी गिनाए. उन्होंने कहा कि इस कारण छोटी-छोटी मैनयूफेक्चरिंग इंडस्ट्री भी चंडीगढ़ से पलायन कर चुकी हैं. जबकि देश की इकॉनमी के लिए इंडस्ट्री/उद्योग बहुत जरूरी है. इसके लिए छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करना काफी जरूरी था." उन्होंने कहा कि "बड़े प्लॉट के विभाजन से छोटे उद्यमियों को कोई अधिक फायदा नहीं होने वाला."

क्या बोले एसोसिएशन के प्रेसिडेंट: चंडीगढ़ इंडस्ट्री वैलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जरनैल सिंह ने कहा कि "चार कनाल प्लॉट की संख्या केवल दस-बारह हैं. इनमें पहले से होटल लेकर बड़े मॉल बने हुए हैं. जो बड़ी यूनिट थी, वह सभी डेराबस्सी, मोहाली और बद्दी जा चुके हैं." उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन को सबसे पहले छोटे प्लॉट के मालिकों को साथ लेना चाहिए."

डीसी ने कहा, कारोबारियों की राय लेंगे: चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से जब इस नीति और कारोबारियों के सवालों पर बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि "यह नीति फिलहाल विचार विमर्श व मंथन के चरण पर है. इस नीति के लिए शहर के सभी छोटे-बड़े कारोबारियों से राय व सुझाव और आपत्तियां ली जाएंगी. कारोबारियों की समस्याओं व सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा. हालांकि नीति के अंतिम रूप लेने में फिलहाल समय है."