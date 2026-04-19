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गाय से दूध बेचने का बिज़नेस, लखपति दीदी बनी झांसी की ये महिला, कइयों को दिया रोज़गार

कभी सिर्फ 2 गाय से शुरू किया था अरुण कुमारी ने व्यवसाय, आज अपने दम पर पूरा घर संभाल रही हैं.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 4:01 PM IST

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झांसी: किसी जमाने में गाय चराने और भैंस दुहने को तंज की तरह देखा जाता था, लेकिन, बुंदेलखंड की महिलाएं अब इस कथन को बदलने में लगी हैं. बुंदेलखंड की महिलाएं दुग्ध उत्पादन और गो पालन से बड़ा बदलाव ला रही हैं. यहां कामयाबी की ऐसी अनेक कहानियां हैं. आइए जानते हैं किस प्रकार से आई ये बदलाव की बयार.

ऐसी ही एक कहानी की है. झांसी के रूंद करारी गांव की रहने वाली अरुण कुमारी ने दुग्ध पालन के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए, न सिर्फ लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश की है. उन्होंने अपने आस पास रहने वाली अन्य महिलाओं को भी इस दिशा में प्रेरित किया है.

अरुण कुमारी, व्यवसायी (Video Credit; ETV Bharat)

2 गाय से 10 गायों तक का सफर: 2 गाय से शुरु हुआ, अरुण कुमारी का सफर आज 10 गायों तक पहुंच चुका है. इनमें देशी और क्रॉस नस्ल दोनों तरह की गाय हैं. सभी गाय मिलाकर प्रतिदिन लगभग 40 लीटर दूध देती हैं.

हर महीने 45 हजार से अधिकी की कमाई: अरुण कुमारी बताती हैं कि वह औसतन हर महीने 45 हजार रुपए से अधिक की कमाई कर लेती हैं. गोपालन के इस काम में अरुण कुमारी के पति राजेंद्र कुमार भी उनका सहयोग करते हैं. उनके इस व्यवसाय का ही असर है कि अरुण कुमारी आज अपनी आमदनी से अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी निकाल रही हैं.

जिले में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के कारण अरुण कुमारी को इस साल बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने उन्हें 9500 रुपए बोनस देकर सम्मानित भी किया है. अरुण कुमारी ने बताया कि गोपालन के काम से उनके परिवार की आमदनी बढ़ाने में काफी मदद मिली है. पहले दूध की बिक्री की व्यवस्था नहीं होने से कम रेट पर दूध बेचना पड़ता था. लेकिन अब दूध की बिक्री में होने वाली दिक्कत खत्म हो गई.

गांव में दुग्ध संकलन केंद्र शुरू होने से दूध की आसानी से बिक्री हो जाती है और समय से दूध की कीमत का भुगतान भी हो जाता है. बहुत सारी महिलाएं दूध उत्पादन के काम से जुड़कर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं. उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से सब कुछ हासिल कर सकती हैं.

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दुग्ध व्यवसायी अरुण कुमारी
झांसी दुग्ध व्यवसायी अरुण कुमारी
JHANSI MILK BUSINESSMAN ARUN KUMARI
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