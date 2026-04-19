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गाय से दूध बेचने का बिज़नेस, लखपति दीदी बनी झांसी की ये महिला, कइयों को दिया रोज़गार

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झांसी: किसी जमाने में गाय चराने और भैंस दुहने को तंज की तरह देखा जाता था, लेकिन, बुंदेलखंड की महिलाएं अब इस कथन को बदलने में लगी हैं. बुंदेलखंड की महिलाएं दुग्ध उत्पादन और गो पालन से बड़ा बदलाव ला रही हैं. यहां कामयाबी की ऐसी अनेक कहानियां हैं. आइए जानते हैं किस प्रकार से आई ये बदलाव की बयार. ऐसी ही एक कहानी की है. झांसी के रूंद करारी गांव की रहने वाली अरुण कुमारी ने दुग्ध पालन के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए, न सिर्फ लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश की है. उन्होंने अपने आस पास रहने वाली अन्य महिलाओं को भी इस दिशा में प्रेरित किया है. अरुण कुमारी, व्यवसायी (Video Credit; ETV Bharat) 2 गाय से 10 गायों तक का सफर: 2 गाय से शुरु हुआ, अरुण कुमारी का सफर आज 10 गायों तक पहुंच चुका है. इनमें देशी और क्रॉस नस्ल दोनों तरह की गाय हैं. सभी गाय मिलाकर प्रतिदिन लगभग 40 लीटर दूध देती हैं.