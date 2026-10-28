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ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक एनएच का रियलिटी चेक, ऑल वेदर रोड से विंटर टूरिज्म बन रहा है 'गेम चेंजर'

ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक Reality Check. ( ETV Bharat )

देहरादून/ऋषिकेश/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में इस साल की चारधाम यात्रा अब समाप्ति की ओर है. इसके साथ ही, शीतकालीन यात्रा और सर्दियों में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. ऐसे में चारधाम यात्रा के प्रमुख प्रवेश मार्ग ऋषिकेश से लेकर देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग तक सड़कों की स्थिति कैसी है? मॉनसून के दौरान हुए नुकसान के बाद कितनी मरम्मत हुई है और ऑल वेदर रोड परियोजना का असर धरातल पर कितना दिखाई दे रहा है? यह जानने के लिए ETV Bharat की टीम ने सड़क मार्ग से सफर कर हालात का जायजा लिया.

देहरादून से अपने सफर की शुरुआत करते हुए हमारी टीम आगे बढ़ी. ज्यादातर हिस्सों में यातायात सामान्य मिला और सड़क पर आवाजाही में बड़ी परेशानी नहीं दिखी. हालांकि, श्रीनगर से आगे फरासू के पास पहाड़ी के उपचार और सड़क सुधार का काम जारी मिला. यहां वाहनों को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा था. इस सफर में सड़क की स्थिति के साथ-साथ स्थानीय कारोबारियों की उम्मीदें भी सामने आईं. व्यापारियों का कहना है कि, अब चारधाम यात्रा का मुख्य सीजन समाप्त होने के बाद भी पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों के कारण कारोबार पूरी तरह बंद नहीं होता.