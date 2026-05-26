ईदगाह के पास सबसे बड़ी मंडी: 1 से डेढ़ क्विंटल के बकरे भी आकर्षण का केंद्र, कीमतें 1 लाख के पार
राजधानी जयपुर की बकरा मंडी इस बार काफी तेज है और पशु कारोबारियों को अपने माल का अच्छा दाम मिल रहा है.
Published : May 26, 2026 at 2:51 PM IST
जयपुर: इस्लाम धर्म के दूसरे सबसे बड़े पर्व ईद-उल-अजहा (बकरीद) 28 मई को मनाया जाएगा. मुस्लिम धर्मावलंबी मवेशियों की कुर्बानी कर पैगंबर हजरत इब्राहिम की परंपरा को याद करेंगे. बकरीद का पर्व तीन दिन मनाया जाता है. इस पर्व के मद्देनजर जयपुर के दिल्ली रोड स्थित ईदगाह के पास लगने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी बकरा मंडी इन दिनों परवान पर है. राजस्थान के अलग-अलग जिलों के साथ ही सीमावर्ती जिलों फतेहपुर सीकरी, आगरा, मेरठ, दिल्ली, मुरैना, भिंड आदि से पशु व्यापारी अपने मवेशी लेकर जयपुर की बकरा मंडी में पहुंचे हैं. यहां मवेशियों की जमकर खरीदारी हो रही है. मंडी में जयपुर और आसपास के जिलों से भी खरीदार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. सुबह से रात तक मंडी गुलजार रहती है और खरीदार देर रात तक खरीदारी करते नजर आ रहे हैं. यह बकरा मंडी बकरीद से केवल 10 दिन पहले लगनी शुरू होती है और बकरीद के पर्व के बाद समाप्त हो जाती है.
राजधानी जयपुर की बकरा मंडी इस बार काफी तेज है और पशु कारोबारियों को अपने माल का अच्छा दाम मिल रहा है. कारोबारियों का कहना है कि मंडी में इस बार 1200 से 1500 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बकरों की खरीद हो रही है, जिससे उनकी लागत निकल रही है और मुनाफा भी हो रहा है. आगरा के पास फतेहपुर सीकरी से आए पशु कारोबारी सलाम का कहना है कि मंडी अच्छी चल रही है, लेकिन इस बार खरीदारी थोड़ी कम है. ग्राहक कम पैसे लगा रहा है. महंगाई खूब है. 1200 से 1500 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिक्री हो रही है. आने वाले दो-तीन दिनों में मंडी उठेगी तो और अच्छा दाम मिलेगा. टोंक से बकरा बेचने आए जुबेर ने बताया कि मंडी बहुत तेज है और उनका पूरा माल बिक चुका है. खरीदार खूब आ रहे हैं. उनके पास 20 किलोग्राम से लेकर 130 किलोग्राम वजन का बकरा भी है, जिसकी कीमत 1 लाख 60 हजार रुपए है.
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20 साल में पहली बार खूब माल बिका: आगरा के कारोबारी तस्लीम का कहना है कि इस बार मंडी अच्छी चल रही है. 1500 से 1800 रुपए किलोग्राम के हिसाब से खरीदारी हो रही है. हम सौ बकरे लेकर आए थे, जिसमें से अब कुछ ही बचे हैं. दो-तीन दिन में वे भी बिक जाएंगे. 20 साल में पहली बार ऐसा देखा है कि माल का सही दाम मिल रहा है और लोग कुर्बानी के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं. पशुओं को पालने में जो लागत लगी, वह भी निकल चुकी है और मुनाफा भी हुआ है. इस बार बकरीद कारोबारियों के लिए अच्छी रही है. वहीं सोजत से आए कारोबारी मिट्ठू राम ने बताया कि जयपुर मंडी में कई साल से आ रहे हैं, लेकिन पहली बार मवेशियों के दाम सही मिल रहे हैं. उनका सारा माल बिक चुका है.
एक से डेढ़ क्विंटल के बकरे आकर्षण का केंद्र: मंडी में एक से डेढ़ क्विंटल के कई बकरे बिक्री के लिए आए हैं. इनकी कीमत 1 लाख से दो लाख तक बताई जा रही है, हालांकि खरीदार मोलभाव तो करते हैं, लेकिन दाम पूछकर पीछे हट जाते हैं. डेढ़ से दो क्विंटल वजन वाले बकरों की उम्र 3 से 4 साल है. व्यापारियों के अनुसार इन बकरों पर प्रतिदिन डेढ़ से दो सौ रुपए का खर्च होता है. बकरीद पर्व से दो दिन पहले पशु व्यापारियों को व्यापार अधिक होने की उम्मीद है, क्योंकि ज्यादातर लोग बकरीद से एक या दो दिन पहले ही पशु खरीदते हैं. मंगलवार और बुधवार को अधिक खरीदारी होगी, क्योंकि गुरुवार को पर्व है.
अलग-अलग नस्लों के बकरे मंडी में: जयपुर की बकरा मंडी में इस बार बरबरा, सोजत, माधोपुरी, गुजरी, गुलाबी, तोतापुरी और देशी नस्ल के बकरे अधिक हैं. इनमें तोतापुरी, सोजत और गुजरी नस्ल को श्रेष्ठ माना जाता है. ये आकार और वजन में भारी भरकम होते हैं.