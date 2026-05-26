ETV Bharat / state

ईदगाह के पास सबसे बड़ी मंडी: 1 से डेढ़ क्विंटल के बकरे भी आकर्षण का केंद्र, कीमतें 1 लाख के पार

जयपुर की बकरा मंडी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: इस्लाम धर्म के दूसरे सबसे बड़े पर्व ईद-उल-अजहा (बकरीद) 28 मई को मनाया जाएगा. मुस्लिम धर्मावलंबी मवेशियों की कुर्बानी कर पैगंबर हजरत इब्राहिम की परंपरा को याद करेंगे. बकरीद का पर्व तीन दिन मनाया जाता है. इस पर्व के मद्देनजर जयपुर के दिल्ली रोड स्थित ईदगाह के पास लगने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी बकरा मंडी इन दिनों परवान पर है. राजस्थान के अलग-अलग जिलों के साथ ही सीमावर्ती जिलों फतेहपुर सीकरी, आगरा, मेरठ, दिल्ली, मुरैना, भिंड आदि से पशु व्यापारी अपने मवेशी लेकर जयपुर की बकरा मंडी में पहुंचे हैं. यहां मवेशियों की जमकर खरीदारी हो रही है. मंडी में जयपुर और आसपास के जिलों से भी खरीदार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. सुबह से रात तक मंडी गुलजार रहती है और खरीदार देर रात तक खरीदारी करते नजर आ रहे हैं. यह बकरा मंडी बकरीद से केवल 10 दिन पहले लगनी शुरू होती है और बकरीद के पर्व के बाद समाप्त हो जाती है. राजधानी जयपुर की बकरा मंडी इस बार काफी तेज है और पशु कारोबारियों को अपने माल का अच्छा दाम मिल रहा है. कारोबारियों का कहना है कि मंडी में इस बार 1200 से 1500 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बकरों की खरीद हो रही है, जिससे उनकी लागत निकल रही है और मुनाफा भी हो रहा है. आगरा के पास फतेहपुर सीकरी से आए पशु कारोबारी सलाम का कहना है कि मंडी अच्छी चल रही है, लेकिन इस बार खरीदारी थोड़ी कम है. ग्राहक कम पैसे लगा रहा है. महंगाई खूब है. 1200 से 1500 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बिक्री हो रही है. आने वाले दो-तीन दिनों में मंडी उठेगी तो और अच्छा दाम मिलेगा. टोंक से बकरा बेचने आए जुबेर ने बताया कि मंडी बहुत तेज है और उनका पूरा माल बिक चुका है. खरीदार खूब आ रहे हैं. उनके पास 20 किलोग्राम से लेकर 130 किलोग्राम वजन का बकरा भी है, जिसकी कीमत 1 लाख 60 हजार रुपए है. पढ़ें: बकरीद की तैयारी में जुटे लोग, सज गई है बकरों की मंडी, दिख रही खरीदारों की भीड़