रायसेन के सांदीपनि स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए गजब फरमान, एक दिन छात्र तो दूसरे दिन छात्राएं लेंगी क्लास
उदयपुरा सांदीपनि स्कूल में नए नियम से सप्ताह में सिर्फ 3 दिन होगी पढ़ाई, एक दिन छात्र और दूसरे दिन छात्राएं आएंगी स्कूल. अमित दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 7:14 PM IST
रायसेन: रायसेन जिले के उदयपुरा सांदीपनि स्कूल में परिवहन व्यवस्था चरमराने से विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है. छात्र-छात्राओं के लिए बसों की कमी को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने नया नियम लागू किया है. इसके तहत अब एक दिन छात्र और अगले दिन छात्राएं बस से स्कूल आएंगी. स्कूल प्रबंधन ने इसको लेकर अभिभावकों से अनुरोध किया गया है.
उदयपुरा का सांदीपनि स्कूल जिले का सबसे बड़ा स्कूल
बसों की कमी ने उदयपुरा सांदीपनि स्कूल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसे सरकारी व्यवस्था की लापरवाही कहें या शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था, लेकिन पर्याप्त संसाधनों के अभाव का खामियाजा सीधे विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है. उदयपुरा का सांदीपनि स्कूल जिले का सबसे बड़ा स्कूल है, जहां विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. स्कूल की पुरानी इमारत और कक्षाओं में क्षमता से अधिक विद्यार्थी नजर आते हैं.
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स्कूल की प्राचार्य वंदना मिश्रा का कहना है "इस संबंध में कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है. जिले में सबसे अधिक करीब 2800 विद्यार्थियों का प्रवेश इसी स्कूल में हुआ है. इनमें से 1700 विद्यार्थियों ने परिवहन सुविधा के लिए आवेदन किया है. लेकिन फिलहाल उपलब्ध 16 बसों से केवल लगभग 1,000 विद्यार्थियों को ही लाने-ले जाने की व्यवस्था हो पा रही है. ऐसे में जिन विद्यार्थियों की एक दिन छुट्टी रहेगी, उनके लिए अगले दिन वही पाठ दोबारा पढ़ाया जाएगा."
स्कूल में विद्यार्थियों के लिए करीब पांच अतिरिक्त बसों की जरूरत
जिले के सभी सांदीपनि स्कूलों की परिवहन व्यवस्था मायरा कंपनी के पास है, जिसका संचालन दिल्ली से होता है. रायसेन जिले में कंपनी के प्रबंधक सोहराब खान से फोन पर बात करने पर उन्होंने बताया कि यदि जिला शिक्षा अधिकारी लिखित में अतिरिक्त बसों की मांग करेंगे तो कंपनी बसों की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार है.
जानकारी के अनुसार अकेले उदयपुरा सांदीपनि स्कूल में विद्यार्थियों के लिए करीब पांच अतिरिक्त बसों की आवश्यकता है. बसों की कमी को लेकर गुरुवार को विद्यार्थियों ने स्कूल प्रबंधन के सामने नाराजगी भी जताई थी.