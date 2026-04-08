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स्कूल परिसर में खड़ी बसों में लगी भीषण आग, दो वाहन जलकर हुए खाक, टला बड़ा हादसा

दो स्कूल बसों में लगी आग ( Photo Courtesy: Haridwar Police )

हरिद्वार: बहादराबाद क्षेत्र के अलीपुर गांव स्थित माउंट लिटेरा स्कूल परिसर में खड़ी दो स्कूल बसों में अचानक आग लग गई. स्कूल परिसर में खड़ी बसों में देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई. कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास से आग नहीं बुझ सकी. तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया. मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना पास में ही खड़ी अन्य बसें भी आग की चपेट में आ जाती. स्कूल परिसर में खड़ी बसों में लगी भीषण आग: जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे स्कूल परिसर में खड़ी एक बस से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया. रात्रि में स्कूल में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने आग को देखा और तुरंत स्कूल प्रबंधन को सूचना दी. कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके. इतने में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास में खड़ी दूसरी बस में भी आग लग गई. दोनों बसें धू धू कर जलने लगीं. हरिद्वार के स्कूल में बसों में आग लगी (Photo Courtesy: Haridwar Police)