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जिन सड़कों पर थीं कभी बारुदी सुरंग, वहां विकास का पहिया अब बदल रहा तस्वीर

आईईडी वाली जगहों में दौड़ी बसें दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के वे इलाके, जो कभी बारूदी सुरंगों और नक्सली हमलों के लिए बदनाम थे, आज विकास की नई इबारत लिख रहे हैं.इन सड़कों पर नक्सली घात लगाकर हमला करते थे.लेकिन नक्सलवाद समाप्ति के बाद यात्री बसों के साथ एबुलेंस समेत प्राइवेट वाहन बेखौफ दौड़ रहे हैं.25 वर्षों तक मुख्यधारा से कटे 50 से अधिक गांव अब सड़क के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ चुके हैं.

नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद ग्रामीण खुलकर प्रशासन के पास अपनी जरूरतें और समस्याएं रख रहे हैं. प्रशासन भी उनकी मांगों के अनुरूप विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहा है.आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों का भी पुनर्वास किया जा रहा है. उन्हें कौशल प्रशिक्षण, बैंक खाते, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं.साथ ही रोजगार से जोड़ा जा रहा है. कई पूर्व नक्सली अब अपने गांवों में जाकर लोगों को विकास और मुख्यधारा से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं- आरके बर्मन, एएसपी

नक्सल हिंसा झेल चुके क्षेत्रों में पहुंच रहा विकास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर.के. बर्मन ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया कि करीब 15 वर्षों तक नक्सल हिंसा के कारण जिन क्षेत्रों में विकास नहीं पहुंच पाया था, वहां अब तेजी से सड़क, पुल-पुलिया, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और बस सेवाएं शुरू की जा रही हैं.इससे ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए जिला मुख्यालय नहीं आना पड़ता और अधिकांश सुविधाएं अब गांवों में ही उपलब्ध हो रही हैं.

दंतेवाड़ा : कभी बारूदी सुरंग, बंदूकों की गोलियों और नक्सली हिंसा के कारण विकास से कोसों दूर रहे दक्षिण बस्तर के अंदरुनी इलाके आज तेजी से बदल रहे हैं. जिन क्षेत्रों में कभी सड़क बनाना असंभव माना जाता था, वहां अब बसें दौड़ रही हैं, एंबुलेंस पहुंच रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं और ग्रामीण विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन 'विकास, विश्वास और सुरक्षा' की नीति पर लगातार काम करते हुए जिले के अंतिम छोर तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में जुटे हैं.

1980 और 1990 के दशक में नक्सलियों ने प्रशासन और सुरक्षा बलों की पहुंच रोकने के लिए सड़कों को काट दिया. पुल-पुलियों को उड़ा दिया और जगह-जगह आईईडी बिछा दी. इसी के कारण जगरगुंडा, सिलगेर, टेकलगुड़ेम, चिंतलनार, किस्टाराम, बासागुड़ा सहित कई गांव वर्षों तक देश-दुनिया से कटे रहे.

नक्सलवाद के साए से उबर रहा बस्तर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

18 बार टेंडर निकले, फिर भी नहीं रुका विकास

सुकमा के कोटा-भेज्जी मार्ग का निर्माण सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ. साल 2016 में शुरू हुआ निर्माण कार्य लगातार नक्सली हमलों के कारण बाधित हुआ. 11 मार्च 2017 को आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए. 18 बार टेंडर जारी हुए, लेकिन कोई ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हुआ. आखिरकार सुरक्षा बलों की निगरानी में सड़क का निर्माण पूरा हुआ. साल 2024 में यह मार्ग तैयार हो गया. आज इसी सड़क पर 50 से अधिक गांवों के लिए नियमित बस सेवा संचालित हो रही है.



300 से अधिक आईईडी मिलने वाली सड़क बनी जीवनरेखा

अरनपुर-जगरगुंडा की 18 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहा.निर्माण के दौरान 300 से अधिक आईईडी और सैकड़ों स्पाइक बरामद किए गए, जबकि 18 से अधिक मुठभेड़ें हुईं. सुरक्षा के लिए कई नए कैंप स्थापित किए गए. आज यही सड़क क्षेत्र की जीवनरेखा बन चुकी है. इसी मार्ग से एंबुलेंस, महतारी एक्सप्रेस और यात्री बसें नियमित रूप से संचालित हो रही हैं.



25 साल बाद मुख्यधारा से जुड़े गांव

जगरगुंडा क्षेत्र के 50 से अधिक गांव लगभग 25 वर्षों तक अलग-थलग पड़े रहे. लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए दो-दो दिन पैदल चलना पड़ता था और शाम के बाद घर से निकलना भी जोखिम भरा होता था. अब जगरगुंडा से बीजापुर, दोरनापाल, दंतेवाड़ा, जगदलपुर के साथ-साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक बस सेवाएं शुरू हो चुकी हैं.पहले जहां 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में पूरा दिन लग जाता था, वहीं अब यह सफर लगभग दो घंटे में पूरा हो रहा है.



दुर्गम इलाकों में भी चुनौती के बाद बनीं सड़क (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क आई तो लौट आई जिंदगी

सड़क बनने के साथ वर्षों से बंद पड़े स्कूल दोबारा खुलने लगे. मोबाइल नेटवर्क बहाल हुआ, राशन दुकानों का संचालन नियमित हुआ और साप्ताहिक हाट-बाजार फिर से आबाद हो गए. गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को अब समय पर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी अब इन गांवों तक पहुंच रहा है. आज बस्तर की ये सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की नई उम्मीद बन चुकी हैं.कभी बारूदी सुरंगों से दहशत फैलाने वाले रास्ते आज विकास की रफ्तार का प्रतीक बन गए हैं.

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