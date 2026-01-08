ETV Bharat / state

सवारी उतार रही बस को तेज रफ्तार ट्राले ने मारी टक्कर, CCTV कैमरे में कैद हुआ हादसा

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में गदरपुर के मसीतपुर गांव के पास हाईवे किनारे सवारी उतार रही एक बस को तेज गति से आ रहे ट्राले ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बस पीछे से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में बस में बैठी सवारियों को मामूली चोटें आई. हादसे के बाद ट्राला चालक ट्राले समेत मौके से रफूचक्कर हो गया. अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. हालांकि, अब तक किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस को घटना के बाबत कोई तहरीर नहीं दी गई है.

उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र में 6 जनवरी की शाम एक सड़क हादसे में अनेक लोग चोटिल हो गए थे. अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. जिसमें एक खड़ी बस में पीछे से आ रहे ट्राले ने जोरदार टक्कर मार दी. हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस को तहरीर नहीं सौंपी है.

जानकारी के अनुसार, गदरपुर थाना क्षेत्र के मसीत गांव के पास का 6 जनवरी की देर शाम एक प्राइवेट बस UK 04 PA 0167 काशीपुर से रुद्रपुर की ओर आ रही थी. मसीतपुर गांव के पास हाईवे में बस सड़क हाईवे किनारे सवारी उतार रही थी. तभी पीछे से तेज गति से आ रहे एक ट्राले ने खड़ी बस में पीछे से टक्कर मार दी. हादसे के बाद बस में बैठी सवारियों में हड़कंप मच गया. टक्कर से बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. साथ ही बस में बैठे अनेक यात्रियों को मामूली चोट आई.