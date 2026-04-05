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सड़क धंसने से फंसा बस का टायर, बाल-बाल बची 20 सवारियों की जान

कसौली: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं. अब पर्यटन क्षेत्र कसौली में सड़क हादसा पेश आया है. कसौली के चामियां में सड़क पर उस समय चीख-पुकार हो गई जब बस का पिछला टायर अचानक ढलान की ओर फंस गया. गनीमत यह रही कि सड़क किनारे क्रैश बेरियर लगे हुए थे, जिससे बस घलान की ओर जाने से बच गई.

बस में सवार यात्रियों के अनुसार, सड़क किनारे लगा डंगा काफी समय पहले ढह गया था. इसके बाद से लगातार खतरा मंडराया हुआ था. रविवार शाम जैसे ही बस क्रॉस हुई, उसी समय सड़क धंस गई. सड़क धंसने के साथ ही बस का पिछला टायर फंस गया और बस ढलान की ओर फंस गई. इससे बस में बैठी सवारियां सहम गई. जैसे ही बस फंसी वैसे ही अन्य वाहनों की भी आवाजाही थम गई. स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए बस से एक-एक कर सवारियों को सुरक्षित बाहर निकला. अगर बस अधिक धंसती तो बस ढलान की ओर जा सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था.