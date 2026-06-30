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मथुरा में बस और ट्रक की टक्कर में चार की मौत, 24 घायल

यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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मथुरा में बस और ट्रक की टक्कर. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 8:03 AM IST

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मथुरा: जिले में मंगलवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्राले ने बस को पीछे से टक्कर मार दी. इसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा.

शवों को पोस्टमार्टम पर भिजवा दिया गया है. प्राइवेट बस लखनऊ से दिल्ली के लिए जा रही थी. जानकारी के मुताबिक जनपद के राया थाना क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 121 पर मंगलवार की सुबह प्राइवेट बस में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. इस टक्कर से बस के चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं 24 लोग घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद चीख पुकार मच गई. आसपास के लोग यात्रियों की मदद के लिए दौड़ पड़े.


ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस लखनऊ से दिल्ली के लिए जा रही थी. पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहां उनका इलाज जारी है.

(अपडेट जारी)

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