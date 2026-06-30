ETV Bharat / state

मथुरा में बस और ट्रक की टक्कर में चार की मौत, 24 घायल

मथुरा: जिले में मंगलवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. ट्राले ने बस को पीछे से टक्कर मार दी. इसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे में 24 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा.



शवों को पोस्टमार्टम पर भिजवा दिया गया है. प्राइवेट बस लखनऊ से दिल्ली के लिए जा रही थी. जानकारी के मुताबिक जनपद के राया थाना क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 121 पर मंगलवार की सुबह प्राइवेट बस में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी. इस टक्कर से बस के चार यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं 24 लोग घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद चीख पुकार मच गई. आसपास के लोग यात्रियों की मदद के लिए दौड़ पड़े.





ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि प्राइवेट बस लखनऊ से दिल्ली के लिए जा रही थी. पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहां उनका इलाज जारी है.



(अपडेट जारी)

