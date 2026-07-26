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जालोर: गुजरात जा रही बस की ट्रक से भीषण टक्कर, 2 की मौत, 8 घायल, 4 की हालत गंभीर

जालोर: सांचौर क्षेत्र के पलादर सरहद में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 8 यात्री घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब बेड़ियां चितलवाना से गुजरात के डीसा जा रही एक निजी यात्री बस की सामने से आ रहे ट्रक से आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रक दोनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

थाना अधिकारी नैनाराम चौधरी के अनुसार निजी बस चितलवाना के बेड़िया से सवारियां लेकर डीसा जा रही थी. सांचौर से भी यात्रियों को बैठाने के बाद बस आगे रवाना हुई. बस में करीब 40 यात्री सवार थे. सांचौर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पलादर सरहद क्षेत्र में पीर की जाल के पास सामने से गुजरात की ओर से आ रहे ट्रक से बस की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे के समय क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही थी और बस की रफ्तार भी तेज बताई जा रही है.

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इलाज के दौरान दो की मौत: हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया. स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा. घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सांचौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. इलाज के दौरान दो घायलों ने दम तोड़ दिया.