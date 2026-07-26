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जालोर: गुजरात जा रही बस की ट्रक से भीषण टक्कर, 2 की मौत, 8 घायल, 4 की हालत गंभीर

जालोर के सांचौर क्षेत्र के पलादर सरहद में निजी यात्री बस और ट्रक की भीषण आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई.

बस और ट्रक की जोरदार टक्कर
बस और ट्रक की जोरदार टक्कर (ETV Bharat Jalore)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 8:42 PM IST

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जालोर: सांचौर क्षेत्र के पलादर सरहद में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 8 यात्री घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब बेड़ियां चितलवाना से गुजरात के डीसा जा रही एक निजी यात्री बस की सामने से आ रहे ट्रक से आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रक दोनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

थाना अधिकारी नैनाराम चौधरी के अनुसार निजी बस चितलवाना के बेड़िया से सवारियां लेकर डीसा जा रही थी. सांचौर से भी यात्रियों को बैठाने के बाद बस आगे रवाना हुई. बस में करीब 40 यात्री सवार थे. सांचौर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पलादर सरहद क्षेत्र में पीर की जाल के पास सामने से गुजरात की ओर से आ रहे ट्रक से बस की जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे के समय क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही थी और बस की रफ्तार भी तेज बताई जा रही है.

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इलाज के दौरान दो की मौत: हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया. स्थानीय लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद राहत एवं बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा. घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सांचौर के सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. इलाज के दौरान दो घायलों ने दम तोड़ दिया.

चार घायलों की हालत गंभीर: थाना अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान 53 वर्षीय हंजाराम मेघवाल निवासी शिवपुरा होथीगांव, सांचौर तथा बस कंडक्टर 38 वर्षीय मारू खाना निवासी पांधी का का निवान, सेड़वा (बाड़मेर) के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार हंजाराम मेघवाल सांचौर के निकट दूठवा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे. बताया जा रहा है कि वे अपनी रिश्तेदार के साथ दवा लेने के लिए गुजरात जा रहे थे. हादसे में घायल 8 यात्रियों में से चार की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 4 को सामान्य चोटें आई हैं.

सूचना मिलने पर सांचौर पुलिस थाना अधिकारी नैनाराम चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया. साथ ही ट्रक चालक, खलासी और बस चालक को पूछताछ के लिए डिटेन कर लिया गया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर बारिश, तेज रफ्तार को दुर्घटना की वजह माना जा रहा है.

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