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गयाजी से कोलकाता जा रही महारानी बस धनबाद में हादसे का शिकार, आठ यात्री घायल

धनबादः बिहार के गयाजी से यात्रियों को लेकर कोलकाता जा रही महारानी बस धनबाद में हादसे का शिकार हो गई. बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के पास नेशनल हाईवे-19 पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने तार के डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. बस में 20 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें से आठ यात्री घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही बरवाअड्डा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया। वहीं, हादसे में सुरक्षित बचे यात्रियों को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।घटना देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है.

घटना धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की है, जहां नेशनल हाईवे-19 पर यात्रियों से भरी महारानी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद बस सड़क के बीचों-बीच पलटी हुई नजर आई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

बस हादसे में कई लोग घायल (Etv Bharat)

हादसे में आठ यात्रियों घायल

बताया जा रहा है कि महारानी बस बिहार के गयाजी से यात्रियों को लेकर कोलकाता की ओर जा रही थी. बस में 20 से अधिक यात्री सवार थे. घायल बलराम के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी. इसी दौरान चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया, तभी बस अनियंत्रित होकर सड़क के बीचो बीच बने तार के डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई. हादसा होते ही बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए, जबकि कुछ यात्री किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे. हादसे में आठ यात्रियों को चोटें आई हैं.

घायल यात्रियों को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच भेजा गया

घटना की सूचना मिलते ही बरवाअड्डा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया. इसके बाद सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) भेजा गया.

घायल यात्री के मुताबिक हादसे के बाद मौके पर काफी अफरा-तफरी का माहौल था. घायल यात्रियों को अलग-अलग वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, हादसे में सुरक्षित बचे अन्य यात्रियों को पुलिस की मौजूदगी में दूसरे वाहन से आगे के सफर के लिए रवाना कर दिया गया.