गयाजी से कोलकाता जा रही महारानी बस धनबाद में हादसे का शिकार, आठ यात्री घायल
गयाजी से कोलकाता जा रही महारानी बस धनबाद में हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 19, 2026 at 2:33 PM IST
धनबादः बिहार के गयाजी से यात्रियों को लेकर कोलकाता जा रही महारानी बस धनबाद में हादसे का शिकार हो गई. बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर के पास नेशनल हाईवे-19 पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने तार के डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. बस में 20 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें से आठ यात्री घायल हुए हैं. सूचना मिलते ही बरवाअड्डा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया। वहीं, हादसे में सुरक्षित बचे यात्रियों को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।घटना देर रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है.
घटना धनबाद के बरवाअड्डा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की है, जहां नेशनल हाईवे-19 पर यात्रियों से भरी महारानी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद बस सड़क के बीचों-बीच पलटी हुई नजर आई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.
हादसे में आठ यात्रियों घायल
बताया जा रहा है कि महारानी बस बिहार के गयाजी से यात्रियों को लेकर कोलकाता की ओर जा रही थी. बस में 20 से अधिक यात्री सवार थे. घायल बलराम के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी. इसी दौरान चालक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया, तभी बस अनियंत्रित होकर सड़क के बीचो बीच बने तार के डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई. हादसा होते ही बस में सवार यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए, जबकि कुछ यात्री किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे. हादसे में आठ यात्रियों को चोटें आई हैं.
घायल यात्रियों को इलाज के लिए एसएनएमएमसीएच भेजा गया
घटना की सूचना मिलते ही बरवाअड्डा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया. इसके बाद सभी घायल यात्रियों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) भेजा गया.
घायल यात्री के मुताबिक हादसे के बाद मौके पर काफी अफरा-तफरी का माहौल था. घायल यात्रियों को अलग-अलग वाहनों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, हादसे में सुरक्षित बचे अन्य यात्रियों को पुलिस की मौजूदगी में दूसरे वाहन से आगे के सफर के लिए रवाना कर दिया गया.
कई घायल यात्रियों की स्थिति गंभीर
हादसे में घायल यात्रियों को एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छह घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों के मुताबिक इन घायलों की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है.
वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार भी मौके पर पहुंचे और पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली. थाना प्रभारी के मुताबिक हादसे के बाद पुलिस ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया. हैथाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में बस का चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को अपने कब्जे में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.
'हादसे के बाद पुलिस ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया. शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार और ओवरटेक के दौरान बस के अनियंत्रित होने की बात सामने आ रही है, लेकिन हादसे की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.' - रवि कुमार, थाना प्रभारी, बरवाअड्डा
पुलिस मामले की जांच में जुटी
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. हादसे के बाद सुरक्षित बचे यात्रियों को दूसरे वाहन से उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल छह यात्रियों का दूसरे अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ.
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