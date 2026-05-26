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सांवलियाजी जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, एक की मौत, झालावाड़ में पिकअप पलटी, 11 श्रद्धालु घायल

चित्तौड़गढ़/ झालावाड़ : जिले में चित्तौड़गढ़-उदयपुर सिक्स लेन पर भादसोड़ा थाना क्षेत्र में बागुंड गांव के पास एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई. यह बस चित्तौड़गढ़ से श्रद्धालुओं को लेकर सांवलियाजी मंदिर जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया. इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं. इनमें से पांच को गंभीर अवस्था में चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया है. हादसे के बाद मौके पर पहुंची भादसोड़ा थाना पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इसी प्रकार एक अन्य हादसे में झालावाड़ के गंगधार क्षेत्र में मध्य प्रदेश से भेरुजी की मानता उतारने आए श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 11 श्रद्धालु घायल हो गए.

भादसोड़ा थानाधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि प्राकट्य स्थल मंदिर से पहले बागुंड गांव के पास एक यात्री बस पलट गई. पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि बस चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से सवारियां लेकर सांवलियाजी मंदिर जा रही थी. बस में अधिकांश श्रद्धालु थे. हादसे के बाद वहां चीख-पुकार मच गई. घायलों को एम्बुलेंस से भादसोड़ा अस्पताल पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने एक श्रद्धालु हरि सिंह को मृत घोषित कर दिया. पांच घायलों की हालत गंभीर देख उन्हें चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया. पुलिस ने बस जब्त कर थाने में खड़ी कर दी है. थानाधिकारी के अनुसार आशंका है कि चालक को नींद की झपकी आने से हादसा हुआ.