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चंबा में नाले के उफान के बीच फंसी बस, जिले को नूरपुर से जोड़ने वाली सड़क धंसी

चंबा जिले को नूरपुर से जोड़ने वाली लाहडू नूरपुर मुख्य सड़क भारी बारिश के कारण पूरी तरह से धंस गई है.

Chamba Lahru-Nurpur road caved
नाले में फंसी बस, लाहडू नूरपुर सड़क धंसी (Viral)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 2:34 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 3:32 PM IST

4 Min Read
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चंबा: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलने नदी-नालों में जलस्तर बढ़ा हुआ है, जबकि नदी-नाले उफान पर हैं. ऐसा ही मामला चंबा जिले में सामने आया है. जहां एक नाले का जलस्तर बढ़ने के चलते यहां पर एक बस फंस गई. दरअसल मंगलवार सुबह आठ बजे बस में बैठी सवारियां उस वक्त डर गई, जब चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर कंदला नाला में चांजू से चंबा जाने वाली प्राइवेट बस नाले में फंस गई.

ऐसे बस को नाले से सुरक्षित निकाला

चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर कंदला नाले का जलस्तर बढ़ने के कारण बस आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिसके चलते बस में बैठी सवारियां परेशान हो गई. इसी बीच स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने बस को नाले से निकालने की कोशिश की, लेकिन जब नाले का जलस्तर और बढ़ने लगा तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत जेसीबी और अन्य आवश्यक मशीनें मौके पर भेजने की मांग उठाई, ताकि बस को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. बहरहाल, मौके पर पहुंची मशीनरी के जरिए कड़ी मशक्कत से बस को सुरक्षित नाले से बाहर निकाला गया. बस के सुरक्षित बाहर निकलने पर उसमें सवार यात्रियों ने राहत की सांस ली.

"नाले में फंसी बस को सुरक्षित निकाल लिया है. जैसे ही इस संदर्भ में प्रशासन को सूचना मिली तो तुरंत लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को घटनास्थल पर मशीनरी भेजकर नाले में फंसी बस को निकालने के निर्देश दिए गए. लोक निर्माण विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बस को सकुशल निकाल लिया है." - मुकेश रेपसवाल, डीसी चंबा

चंबा जिले को नूरपुर से जोड़ने वाली लाहडू नूरपुर सड़क धंसी (Viral)

भारी बारिश के बाद लाहडू नूरपुर रोड धंसा

वहीं, भारी बारिश के बाद चंबा जिले को नूरपुर से जोड़ने वाला लाहडू नूरपुर रोड टिकर गला के पास बंद हो गया है. अब यहां पर रास्ते को ठीक कर फिर से बहाल करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है. सड़क धंसने का एक वीडियो भी सामने आया है. जहां पर खड़े होकर कुछ युवक वीडियो बना रहे रहे थे, उस हिस्से के भी धंसने का आभास होने पर वीडियो बनाने वाले युवकों को भाग कर जान बचानी पड़ी. यही नहीं अब यहां पर सड़क का नामोनिशान भी मिट गया है.

डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया, "चंबा जिले को नूरपुर से जोड़ने वाला लाहडू नूरपुर सड़क टिक्कर गला के पास पूरी तरह से साफ हो गई है. जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है आने वाले दिनों में ऐसी ही स्थिति रही तो सड़कें क्षतिग्रस्त होने से हालात बिगड़ने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है. लगातार बारिश की वजह से ही यह सड़क धंसी है."

बादल फटने से फंसे कामगारों को किया रेस्क्यू

गौरतलब है कि मौसम विभाग ने आज भी चंबा जिले में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. बीते सोमवार को भी चंबा जिले के पांगी घाटी के उदीन नाले में बादल फटने की घटना सामने आई है. जिससे यहां आवाजाही के मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे.जिसके चलते वीबीजीरामजी योजना के तहत काम कर रहे 20 लोग नाले के दूसरे छोर पर फंस गए, जिसके बाद उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. रेजिडेंट कमिश्नर पांगी द्वारा गठित रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर उफनते नाले के ऊपर लोहे की सीढ़ी रखकर कर जैसे तैसे वैकल्पिक रास्ता बनाकर वीबीजीरामजी योजना के सभी कामगारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया.

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Last Updated : July 21, 2026 at 3:32 PM IST

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