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बलरामपुर से 4 बस लुटेरे गिरफ्तार, दलधोवा घाट पर लूट की वारदात को दिया था अंजाम

बलरामपुर कोतवाली क्षेत्र के दलधोवा घाट पर यात्री बस को रोककर ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार आरोपियों को पुलिस ने अलग-अलग जगहों से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है. बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन आरोपियों के द्वारा अंबिकापुर से रामानुजगंज की तरफ जा रही मोतीश्री बस को घाटी पर रोककर मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था.

बलरामपुर: कोतवाली थाना इलाके के अंतर्गत दलधोवा घाट में हुए लूटकांड को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने इस मामले में चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए बदमाशों ने बीते दिनों शिव मंदिर के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर मोतीश्री बस को रोककर बस चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था. पूछताछ के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.





घेराबंदी कर की गिरफ्तारी

कोतवाली पुलिस ने बताया कि यात्री बस में लूटपाट और मारपीट की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जहां आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया और वाहन से भाग निकले थे. पुलिस ने तत्काल सभी सरहदी इलाकों की पुलिस को चौकन्ना कर दिया. पतासाजी के दौरान ही मुख्य आरोपी जितेन्द्र गुप्ता, एमसीबी जिले के पटना थाना क्षेत्र में होने की खबर मिली. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जितेंद्र गुप्ता को पकड़ा लिया. पकड़े गए आरोपी को बलरामपुर लाया गया जहां उसने वारदात से जुड़ी कड़ियां एक-एक कर खोली. लूट के आरोपी ने न सिर्फ अपना अपराध कबूला बल्कि वारदात में शामिल बाकी लोगों के नाम भी उगल दिए.



वारदात में शामिल आरोपियों की पहचान प्रिंस कुमार दुबे, निवासी तेतरडीह, चंचलेश मंडल उर्फ बिट्टू, निवासी ग्राम धनगांव, दिनेश कुमार उर्फ निरहुआ, निवासी ग्राम नवाडीह के रुप में की गई. सभी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धरदबोचा.



कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 10 जून को मोतीश्री बस जो अंबिकापुर से रामानुजगंज की ओर जा रही थी, जहां दलधोवा घाट पर शिव मंदिर के सामने शाम करीब चार बजे एक बोलेरो से आए और बस को रोक लिया. आरोपियों ने बस को रोककर कंडक्टर और ड्राइवर के साथ मारपीट की और टिकट कलेक्शन के रूपये लूट लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से भाग निकले. इस घटनाक्रम में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है: प्रमोद किस्पोट्टा, DSP, बलरामपुर



घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त

आरोपी जितेन्द्र गुप्ता के कब्जे से घटना में उपयोग किए गए बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद सभी चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

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