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देहरादून पांवटा हाईवे पर एक्सीडेंट, सवारियों से भरी बस पलटी, कई घायल

विकासनगर: देहरादून पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिंहनीवाला के पास मंगलवार को यात्रियों भरी एक निजी बस UK07PA047हादसे का शिकार हो गई. सामने से आ रहे बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई. जिसके बाद बस खेत में जाकर पलट गई.

हादसे के वक्त बस में 15-20 यात्री सवार थे. हादसे में 5 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बस मे फंसे लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पंहुचाया गया.

जानकारी के अनुसार बस विकासनगर से देहरादून की और जा रही थी. सिहनी वाला के पास सामने से बाइक सवार आ रहे थे. उसे बचाने के के कारण वाहन चालक बस से नियंत्रण खो बैठा. बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर कर खेत मे पलट गई. बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पंहुच कर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला. इस हादसे में कुछ यात्रियों को चोटें आई हैं.

स्थानीय लोगों ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा.सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पंहुची और राहत कार्य मे जुटी.

सहसपुर थाना प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया -

दोपहर करीब 1-30 बजे सहसपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर निकट बस संख्या UK07PA0407 सवारियों को लेकर विकासनगर से शिमला बाईपास से होते हुए ISBT देहरादून जा रही थी. सूचना पर तत्काल सहसपुर पुलिस मौके पर पंहुची. बस हादसे मे घायल 5 लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया. अन्य सवारियों को कोई चोटें नहीं आई. उन्हें दूसरी बस से सुरक्षित गंवत्वय के लिए रवाना किया गया. घायल यात्री खतरे से बाहर हैं. - मनोज नौटियाल,सहसपुर थाना प्रभारी

घायलों का विवरण अकरम, निवासी शेरपुर .बस चालक

श्रवण , निवासी शेरपुर . बस का परिचालक

यूनुस ,निवासी सहारनपुर यूपी

प्रदीप ,निवासी बरेली यूपी

ज्योति देवी ,निवासी हर्बटपुर विकासनगर

बता दें उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सड़क हादसे दिनों दिन बढ़ रहे हैं. इन हादसों में आये दिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. पुलिस प्रशासन की ओर से हादसे रोकने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए जागरुकता अभियान चलाये जा रहे हैं.