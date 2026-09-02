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मुरादाबाद में नेपाली भक्तों से भरी बस रोडवेज से टकराई, 30 घायल

बस सवार यात्रियों में चीख पुकार मची, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया.

बस रोडवेज में जा टकराई
बस रोडवेज में जा टकराई (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 7:35 AM IST

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मुरादाबाद: यूपी के मुरादाबाद में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस आगे खड़ी रोडवेज बस से जा टकराई. हादसे में बस में सवार 30 लोग घायल हो गए. गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए मुरादाबाद के जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

जानकारी के अनुसार, मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग पर कांठ थाना क्षेत्र के गढ़ी अड्डे के पास देर रात नेपाल के तीर्थयात्रियों से भरी निजी बस आगे चल रही मुरादाबाद डिपो की रोडवेज बस से टकरा गई, रात होने के कारण ज्यादातर श्रद्धालु बस में सो रहे थे. अचानक हुए हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई.

बस में कुल 53 श्रद्धालु सवार थे. बस की टक्कर से 30 से अधिक नेपाली तीर्थयात्री घायल हो गए. हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी कांठ भेजा, जहां से बस चालक समेत कई गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

प्रभारी निरीक्षक कांठ सुदेश पाल सिंह ने बताया कि धामपुर से एक रोडवेज बस मुरादाबाद आ रही थी. गढ़ी चौराहे पर उसने कुछ यात्रियों को उतारा, तभी पीछे से आ रही नेपाली श्रद्धालुओं की बस रोडवेज बस में टकरा गई, जिसमें 30 यात्री घायल हो गए. चालक और परिचालक सहित सात लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. बाकी लोगों को हलकी-फुलकी चोट आई है.

उन्होंने बताया कि यह सभी श्रद्धालु हरिद्वार से आ रहे थे और नेपाल बॉर्डर जा रहे थे. चालक और परिचालक महाराजगंज के रहने वाले है. जबकि बाकी यात्री नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं. सभी श्रद्धालु 19 अगस्त को यात्रा के लिए बस से चले थे.

हादसे में घायल यात्रियों में बस चालक उमेश शुक्ला, रामशरण, जोगेंद्र चौधरी, गणपत, विद्या, रामकिशन यादव, जुगिंद्र चौधरी, विश्वनाथ तेली, कुतारी, चांदमति तेली, सुंदरी यादव, नर्मदा, गैना, प्रभावती, राजू सहानी, अच्छेलाल गुप्ता, शीशकली गुप्ता, इसरावती, बिंदू प्रसाद, दिनेश मिश्रा, अमित, ओमकुमारी, द्रोपदी देवी, जोखूभूत, चंद्रकुमार चौधरी, शोभा महात, आरती केवट, जगदीश प्रसाद केवट,चमेली नेबूलाल और ऋषिराम चौधरी शामिल हैं.

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