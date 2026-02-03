ETV Bharat / state

सूरजपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 15 घायल, 1 की मौत

रायगढ़ जिले के तमनार से श्रद्धालु बस से वाराणसी जा रहे थे. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी.

ACCIDENT IN SURAJPUR
सूरजपुर में बस पलटी (ETV Bharat Chhattisgarh)
सूरजपुर: जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बस भीषण दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसा इतना जबरदस्त था कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में करीब 15 श्रद्धालु घायल हुए हैं, एक घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई.

तड़के सुबह 4 से 5 बजे के बीच की घटना

बस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र से श्रद्धालुओं को लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जा रही थी. जैसे ही बस अंबिकापुर–बनारस मार्ग पर गंगापुर के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई.

बस पलटने से 14 घायल

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही लटोरी पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की मदद से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया. बताया जा रहा है कि बस में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सवार थे.

इलाज के दौरान एक गंभीर घायल की मौत

हादसे में कई श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है. वहीं एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई.

लटोरी पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क से हटवाया और यातायात को बहाल कराया. साथ ही ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल लटोरी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और घायलों का इलाज जारी है.

