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गाजियाबाद: एक ही परिवार के 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत, बारातियों की भरी बस हापुड़ में ट्रक से टकराई

गाजियाबाद के एक ही परिवार के 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत से मातम,सीएम योगी ने हापुड़ में हुए सड़क हादसे का लिया संज्ञान.

गाजियाबाद के एक ही परिवार के 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत
गाजियाबाद के एक ही परिवार के 6 लोगों की सड़क हादसे में मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 13, 2026 at 10:26 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद : दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद के 6 बारातियों की एक भीषण हादसे में मौत हो गई. दरअसल हापुड़ में बारातियों से भरी बस एक ट्रक से जा टकराई जिसके बाद पूरी बस पलट गई. जिसमें 6 लोगों की मौत समेत कई लोग घायल हुए हैं.पुलिस मृतकों की शिनाख्त कर रही है. मुख्यमंत्री सीएमय योगी ने इस सड़क हादसे का संज्ञान लिया है. घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.


हापुड़ में देर रात हादसा: पुलिस के मुताबिक हादसा जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में हुआ. जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के डासना निवासी यूनुस कुरैशी के बेटे की बारात जनपद बुलंदशहर के गुलावटी गई थी. शादी समारोह से जब बारात की बस रात करीब 2:00 बजे लौट रही थी तो धौलाना गुलावटी मार्ग पर ट्रक से बस की जबरदस्त टक्कर हो गई.

दूल्हे के पिता ,बस चालक समेत 6 की मौत

हादसे में दूल्हे के पिता यूनुस, मुन्ना, युसूफ, अख्तर, सोनू और बस चालक अशोक की मौत हो गई. 7 घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. अधिकारी लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं. दूल्हे की बहन की बारात भी आज आनी थी लेकिन पिता की मौत के बाद घर में मातम का माहौल है.


हापुड़ SP ज्ञानंजय सिंह ने दी जानकारी
हादसे की सूचना मिलते ही डीएम, एसपी सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. डीएम एसपी ने अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों की जानकारी ली. एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि डासना के रहने वाले बारात के लोग बस से धौलाना गुलावटी मार्ग से लौट रहे थे. पुलिस की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं, जांच की और राहत कार्य शुरू किया गया. 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 घायल लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है.

मौके से ट्रक को हटवा कर ट्रैफिक व्यवस्था बहाल की गई

इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है मृतकों की शिनाख्त की जा रही है. मौके से ट्रक को हटवा कर ट्रैफिक व्यवस्था सामान्य कर दी गई है. सभी के परिजनों को सूचना दे दी गई है बस में करीब 12 लोग सवार थे. पीड़ितों के परिवार वाले पहुंच गए हैं और कानूनी कार्रवाई चल रही है. बस में कुल 12 लोग सवार थे। उनमें से एक की पहचान नहीं हो पाई है, और संभवतः वह ड्राइवर था...

दूल्हे के पिता ,बस चालक समेत 6 की मौत
दूल्हे के पिता ,बस चालक समेत 6 की मौत (ETV Bharat)

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