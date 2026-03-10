ETV Bharat / state

रिखणीखाल में सवारियों से भरी बस पलटी, चार यात्रियों को आई चोटें, मची चीख पुकार

पौड़ी: रिखणीखाल क्षेत्र में उस वक्त सवारियों से चीख पुकार मच गई, जब एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. बस में करीब 15 यात्री सवार थे. हादसे में चार यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं. यह बस कोटद्वार से तोल्यू डांडा की ओर जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई. वहीं, हादसे की सूचना पर स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे. जहां घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल, सभी घायल यात्रियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

तोल्यू डांडा के पास सड़क पर पलटी बस: जानकारी के मुताबिक, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड (GMOU) की बस संख्या UK 12 PB 0179 रिखणीखाल क्षेत्र में तोल्यू डांडा के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. जिससे बस में चीख पुकार मच गई. बताया जा रहा है कि बस में लगभग 15 यात्री सवार थे. घटना की सूचना 112 के माध्यम से मिलते ही रिखणीखाल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.