रिखणीखाल में सवारियों से भरी बस पलटी, चार यात्रियों को आई चोटें, मची चीख पुकार

पौड़ी जिले के रिखणीखाल क्षेत्र के तोल्यू डांडा के पास बस सड़क पर पलटी, चार लोग मामूली रूप से हुए घायल

Pauri Bus Accident
रिखणीखाल में बस पलटी (फोटो सोर्स- Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 10, 2026 at 9:59 PM IST

2 Min Read
पौड़ी: रिखणीखाल क्षेत्र में उस वक्त सवारियों से चीख पुकार मच गई, जब एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. बस में करीब 15 यात्री सवार थे. हादसे में चार यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं. यह बस कोटद्वार से तोल्यू डांडा की ओर जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई. वहीं, हादसे की सूचना पर स्थानीय लोग और प्रशासन मौके पर पहुंचे. जहां घायलों को एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल, सभी घायल यात्रियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

तोल्यू डांडा के पास सड़क पर पलटी बस: जानकारी के मुताबिक, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड (GMOU) की बस संख्या UK 12 PB 0179 रिखणीखाल क्षेत्र में तोल्यू डांडा के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई. जिससे बस में चीख पुकार मच गई. बताया जा रहा है कि बस में लगभग 15 यात्री सवार थे. घटना की सूचना 112 के माध्यम से मिलते ही रिखणीखाल थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

Pauri Bus Accident
हादसे के बाद मची चीख पुकार (फोटो सोर्स- Police)

पुलिस ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला. घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार देने के बाद 108 एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा. बताया जा रहा है कि सभी यात्रियों को साधारण चोटें आई हैं और उनकी स्थिति सामान्य है. गनीमत रही कि बस अन्य जगह पर नहीं पलटी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. क्योंकि, सड़क कई जगहों पर काफी खतरनाक है.

बस हादसे में घायलों के नाम

  1. सरला देवी पत्नी चंद्र मोहन सिंह (उम्र 57 वर्ष), निवासी- ग्राम उम्मेदु बाखल, तोल्यू डांडा, रिखणीखाल, पौड़ी
  2. विद्या देवी पत्नी विक्रम सिंह (उम्र 81 वर्ष), निवासी- ग्राम उम्मेदु बाखल, तोल्यू डांडा, रिखणीखाल, पौड़ी
  3. विमला देवी पत्नी मदन सिंह (उम्र 60 वर्ष), निवासी- ग्राम उम्मेदु बाखल, तोल्यू डांडा, रिखणीखाल, पौड़ी
  4. शिल्पा देवी पत्नी विजय पाल (उम्र 29 वर्ष), निवासी- ग्राम उम्मेदु बाखल, तोल्यू डांडा, रिखणीखाल, पौड़ी

"हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और तत्काल राहत कार्य शुरू किया गया. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उपचार दिया गया है. फिलहाल, हादसे के कारणों की जांच की जा रही है."- अकरम अंसारी, एसओ, रिखणीखाल थाना

