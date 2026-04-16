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बिहार में ट्रक की टक्कर के बाद पलटी यात्रियों से भरी बस, 40 लोग थे सवार

सुपौल में हादसे के बाद चलती बस सड़क के किनारे पलट गई. बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे जो जख्मी हो गए. पढ़ें-

हादसे का शिकार हुई बस
हादसे का शिकार हुई बस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 3:04 PM IST

3 Min Read
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सुपौल: बिहार के सुपौल में सड़क हादसा हो गया. भीषण सड़क हादसे ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. पटना से उदाकिशुनगंज जा रही यात्रियों से भरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस अनियंत्रित होकर एनएच-27 किनारे हरियाही के पास सब-वे के पास पलट गई. इस हादसे में बस सवार दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है.

बस में सवार थे 40 यात्री : घटना निर्मली थाना क्षेत्र के हरियाही स्थित हर्ष पेट्रोल पंप के समीप हुई. प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के अनुसार, बस में करीब 40 से अधिक यात्री सवार थे. सभी यात्रियों को किसी न किसी रूप में चोटें आई हैं. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को आनन-फानन में अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली (SDH निर्मली) पहुंचाया गया, जहां 14 घायलों को भर्ती कर उनका इलाज शुरू किया गया.

बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर : अस्पताल प्रबंधक मुकेश कुमार की देखरेख में डॉक्टरों की टीम ने तत्काल प्राथमिक उपचार दिया. ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. आलोक राज ने बताया कि घायलों की स्थिति को देखते हुए 8 लोगों को गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि बस आगे बढ़ रही थी, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान बस में जोरदार टक्कर मार दी.

ट्रक ने बस को पीछे से मारी टक्कर : टक्कर लगते ही बस का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गई. हादसे में बस और ट्रक दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. ट्रक चालक भी वाहन में फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया.

दो दर्जन से ज्यादा यात्री घायल : इस हादसे में घायल हुए लोगों में मधेपुरा जिले के सोनबरसा निवासी 44 वर्षीय अनिल राम, 21 वर्षीय सुजीत कुमार, 49 वर्षीय सुतीक्ष्ण कुमार, आलमनगर निवासी 65 वर्षीय एमडी उस्ताद, उदाकिशुनगंज निवासी 18 वर्षीय साहिल कुमार, 48 वर्षीय रंजीत कुमार, 40 वर्षीय नूतन देवी, मवालीधन निवासी 25 वर्षीय अंकित कुमार, पटना के दानापुर निवासी 30 वर्षीय करण कुमार, 48 वर्षीय सुभद्रा देवी, जमुई निवासी ट्रक चालक 40 वर्षीय जितेंद्र कुमार, सुपौल के बसंतपुर निवासी 35 वर्षीय एमडी शहंशाह, मधेपुरा के ग्वालपाड़ा निवासी 26 वर्षीय पांडव कुमार तथा शंकरपुर निवासी 22 वर्षीय अनिल मंडल शामिल हैं.

''प्राथमिक उपचार के बाद ट्रक चालक जितेंद्र कुमार, मो. शहंशाह, पांडव कुमार, अनिल मंडल, सुतीक्ष्ण कुमार, साहिल कुमार, सुजीत कुमार और मो. मुस्ताद की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.''- डॉ. आलोक राज, चिकित्सक,अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली

हादसे की जांच जारी : निर्मली थानाध्यक्ष सियावर मंडल ने बताया कि ''घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने और यातायात बहाल करने का काम किया गया. साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है.''

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